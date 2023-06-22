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Yeni yabancı kuralı sonrası Yusuf Demir Türk sayılacak mı? İşte en net açıklama...

22.06.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonu futbolcu uygunluğu kurallarını ilan etti. Bu kararın ardından Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'in önümüzdeki sezon yabancı sayılıp sayılmayacağı konusu büyük merak konusu oldu.

Yeni yabancı kuralı sonrası Yusuf Demir Türk sayılacak mı? İşte en net açıklama...
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

AZERBAYCAN, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN...

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Kulüplerin A takım listesine A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 yabancı uyruklu futbolcu yazması halinde, bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.

14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri, A takım listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları oynatamayacak.

Ayrıca kulüpler, A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayıp, bu oyuncuyu tescil ettirerek A takım listesine yazdırabilecek.

SÜPER LİG'DE KULÜPLERİN A TAKIM LİSTESİ EN FAZLA 30 FUTBOLCUDAN OLUŞACAK

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Takımlar, 1 Ocak 2003 ve daha sonra doğmuş A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını, A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilecek. Bu oyuncuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydıyla, profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmayacak.

Süper Lig'de kulüplerin A takım listesi en fazla 30 futbolcudan oluşacak.

YUSUF DEMİR, TÜRK SAYILACAK MI?

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Yusuf Demir ve benzeri durumundaki futbolcular; "SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU" başlığının 2. maddesiyle 14 yabancıdan biri sayılmadan A takım listesine yazılabilecekler.

"MÜSABAKA İSİM LİSTESİ" maddesinin B fıkrasıyla da sahada 8 yabancıdan biri sayılmadan oynayabilecekler.


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