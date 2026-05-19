YENİ YABANCI KURALININ GALATASARAY’A ETKİSİ

Şampiyon Galatasaray’dan başlarsak sarı-kırmızılıların mevcut yapısında sözleşmeli Singo, Sanchez, Nelsson, Jacobs, Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Zaniolo, Osimhen , Icardi, Lang, Boey, Asprilla, Nhaga ve Jelert olmak üzere 17 yabancısı bulunuyor.

Kiralık sözleşmeleri biten ve uzatılmayacağı bilinen Lang, Boey ve Asprilla’nın da takımdan ayrılacağı düşünülürse bu sayı 14’e düşer.

Tahminimce Jelert’in de elden bir şekilde çıkarılacağı düşülürse sayı 13 olur. Ayrıca sözleşmesi biten ‘Aşkın olayım’ Mauro Icardi ile de sözleşme uzatılmaması gerektiğini düşündüğümden sayı 12 oluyor.

Öte yandan Nhaga’yı da +4 kontenjanının ilk parçası olacağı belirlendi. O zaman sayı otomatikmen 11.

Şimdi kadrodan başka ayrılan olur mu? Olur, olmalı ve olacaktır…. Kimler peki bu isimler? Nelsson ve Zaniolo ilk akla gelenler. Nelsson’u en kötü ihtimal kiralık olarak elden çıkart. İtalya’da iyi performans gösteren Zaniolo’yu da Udinese’nin satın alacağını düşünüyorum. O zaman sayı 9’a iner.

O zaman Cimbom’un transfer stratejisi ne olacak? Sadece 1 tecrübeli yabancı oyuncu ki bu isim Osimhen’in yedeği olacaktır. Bunun dışında 3 tane 22 yaş kuralına uyan yabancı oyuncu alabilirsin. Bunlar nereye gelecek? Bana göre 1 stoper, 1 orta saha, 1 kanat ve 1 de yaratıcı 10 numara lazım. Tabii yabancı sınırı buna izin vermiyor. O zaman şöyle bir çözüm lazım. Brezilya Milli takımının aday kadrosuna dahi seçilen ve performansı büyük beğeni toplayan Gabriel Sara’nın 30-35 civarına satılıp yerine daha kaliteli ve gole yakın (Mertens vari) biri gelebilir. O zaman hem 10 yabancı hem de 4 genç yabancı sayısı tutuyor. Yönetime başarılar dilerim bu yolda…

FENERBAHÇE NASIL ETKİLENİR?

Sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de şu an ortada ne yeni yönetim ne teknik direktör ne de bir planlama söz konusu. Haziran itibarıyla yeni yönetim gelecek ve çalışmalar hızlanacaktır. Kadroya bakarsak şu an Ederson, Livakovic, Oosterwoolde, Skriniar, Diego Carlos, Becao, Fayed, Brown, Semedo, Mimovic, Amrabat, Kante, Guendouzi, Fred, Asensio, Talisca, Nene, Musaba ve Cherif olmak üzere toplam 19 yabancı var.

Yabancı kuralına bana göre en hazır takımlardan olan sarı-lacivertliler de 22 yaş kuralına uygun 3 isim hazır bile. Üstelik bunlar gayet hazır ve performans vermiş isimler. Brown, Nene ve Cherif… Şimdi sayı indi 16’ya.

Livakoviç, Diego Carlos, Fayed, Mimovic, Amrabat ve Fred ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Sayı oldu mu 10. Bu duruma göre yabancı oyuncu transferi yapılamaz. Ama tabii ki hedefi şampiyon olan bir takım hele de yeni yönetimle birlikte en az 4-5 oyuncu alacaktır. Elde olanlarla birlikte, yeni gelecek isimleri düşününce 10 yabancıya nasıl sığılacak gerçekten büyük mesele.

Bana göre Ederson yerine başka kaleci, 1 stoper, Fred yerine daha iyi bir 8 ve en az 1 baba forvet. Bu da 4 yeni transfer demek. Allah yeni yönetime sabır, iyi planlama ve para nasip etsin. Aksi halde işleri çok zor…

BEŞİKTAŞ’TA NELER OLUYOR? SERGEN YALÇIN GİTTİ…

Beşiktaş’ta tek tek kadro planlamasına girmeden çok daha büyük sorunların olduğu aşikar. Yönetim ile görüşen Sergen Yalçın görevini bıraktı. Zaten hali hazırda kadrosu en sorunlu takımken bir de teknik adam değişikliği gerçekleşti. Şimdi yeniden başlanacak! Serdal Adalı ve yönetimi önce sportif direktör ve onun belirleyeceği bir hocayı getirecek. Ardından transferlere başlanacak.

Takımdan kiralık olarak ayrılan ve geri dönecek bir ton isim var. Önce temizlik, ardından çok iyi planlanmış bir kadro mühendisliği gerekli. Yıllardır gerekli ama bir türlü temiz bir işlem yapılamadı. Bu sene olmalı. Çünkü Beşiktaş zirveden çok uzun süre çok çok uzak kaldı. Taraftarın canı çok sıkkın. İzlerken eziyet mi çekiyorlar yoksa zevkli bir aktivite mi oluyor tartışılır. Yönetimin acilen yeni bir yapılanmaya gitmesi lazım. Yönetimin işi çok zor? Kolaylıklar dilerim…