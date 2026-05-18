Sürekli telefona bakmak sadece alışkanlık mı?

Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarına gün boyunca maruz kalmak yalnızca gözleri değil; zihni, uyku düzenini ve ruh halini de etkiliyor. Son yıllarda giderek daha sık konuşulan “dijital yorgunluk”, modern yaşamın görünmeyen sağlık sorunlarından biri haline geldi. Sürekli bildirimler, bitmeyen ekran süresi ve çevrim içi olma hali, fark edilmeden hem bedeni hem zihni tüketebiliyor.

Şöyle dürüstçe düşünelim… Sabah gözümüzü açar açmaz ilk baktığımız şey ne oluyor? Çoğumuz için cevap aynı: telefon ekranı. Mesajlar, sosyal medya, mailler, haberler… Daha yataktan çıkmadan zihnimiz bilgi bombardımanına başlıyor.

Aslında teknoloji hayatı kolaylaştırıyor, buna şüphe yok. Ama bir noktadan sonra ekranlarla kurduğumuz ilişki bizi yormaya başlıyor. Üstelik bu yorgunluk sadece “göz ağrısı” değil. Dikkat dağınıklığı, tahammülsüzlük, unutkanlık, uyku problemleri ve sürekli bir zihinsel doluluk hissi de dijital yorgunluğun belirtileri arasında.

ZİHNİ DİNLENEMEZ HALE GETİRİYOR

Birçok kişi gün sonunda fiziksel olarak çok hareket etmemiş olsa bile kendini inanılmaz tükenmiş hissediyor. Çünkü beyin, gün boyunca durmaksızın bilgi işliyor. Sürekli bildirim sesi duymak, her birkaç dakikada bir ekran kontrol etmek ve aynı anda birçok dijital uyarana maruz kalmak zihni dinlenemez hale getiriyor.

Özellikle sosyal medya kısmı da ayrı bir yük oluşturuyor. Sürekli başkalarının hayatlarını görmek, yetişme hissi, cevap verme zorunluluğu… Fark etmesek de zihinsel bir baskı yaratıyor. İnsan bazen gerçekten yorulduğu için değil, beynine hiç boşluk bırakmadığı için tükeniyor.

DAHA FAZLA YORGUNLUK

Bir de uyku tarafı var. Gece yatmadan hemen önce telefona bakmak, beynin “hala gündüz” sanmasına neden oluyor. Çünkü ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu olan melatonini baskılıyor. Sonuç? Daha geç uyku, daha kalitesiz dinlenme ve ertesi gün daha fazla yorgunluk.

Peki çözüm tamamen teknolojiden uzaklaşmak mı? Elbette hayır. Ama sınır koymak önemli. Telefonsuz kısa yürüyüşler yapmak, bildirimleri azaltmak, yatmadan en az yarım saat önce ekranı bırakmak ve gün içinde küçük “dijital molalar” vermek bile büyük fark yaratabiliyor.

Aslında bedenimiz kadar zihnimizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Sürekli bağlantıda olmak, sürekli iyi hissettirmiyor. Bazen biraz sessizlik, biraz ekranı kapatmak ve gerçekten anda kalmak gerekiyor.

Çünkü modern çağın en büyük yorgunluklarından biri, hiç durmadan çevrim içi kalmak olabilir.

