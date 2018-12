Yeni yıla Havai’de girecek

American Idol yarışma programıyla adını duyuran Katharine McPhee, tatili fırsat bilere kendini Havai sahillerine attı.

Kariyerine şarkıcı olarak başlayan Katharine McPhee, oyunculuktaki başarısını da kanıtladıktan sonra televizyona hızlı bir geçiş yapmıştı. 34 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gün yarım milyol takipçisiyle havuz başından bikinili fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafının altına ise Havai dilinde mutlu yıllar anlamına gelen 'mele kalikimaka is hawaii’s way...' notunu düştü.

Peace, Love & Misunderstanding, Smash, In My Dreams, The Lost Wife of Robert Durst ve Scorpion gibi yapımlarda boy gösteren güzel yıldız son olarak Bayou Caviar filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.