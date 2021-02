Yeni yılda ihracat yüzleri güldürdü

2020’yi tarihi bir rekorla kapatan Gaziantep, yüzleri güldüren ocak ayı ihracatıyla 2021 yılına güzel bir başlangıç yaptı.

Önemli bir başarı göstererek geçtiğimiz yıl en büyük 5. ihracat kenti olan Gaziantep, 670 milyon 510 bin dolar ile ocak ayı ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artırdı, 5.’lik unvanını da korudu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Yükselişimiz sürüyor. Yeni yıla güzel başladık.” dedi. Gaziantep’in her şarta rağmen yükselen bir grafiğe sahip olduğunu, olumsuzlukları fırsata çevirme ve girişimcilik yeteneğiyle ülke geleceğine ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Yıldırım, “İhracatçı üyelerimiz üretmeye, ürettiğini de dünyanın dört bir yanına satmaya devam ediyor. Her geçen gün kapasitemizi artırıyor, her geçen yıl rekorlarımızı tazeliyor, bir üst seviyeye çıkıyoruz. Şehrimiz için önemli verilerden biri olan OSB elektrik tüketimimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 artışla 499 milyon 89 bin 871 kwh olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak ocak ayında elde ettiğimiz 670 milyon 510 bin dolarlık ihracat rakamı ile de bir önceki yılın aynı ayına göre üstün bir performans sergileyerek yüzde 8,8 artış yakaladık. Biz GTO ailesi olarak hedefimiz ilk 4 diyoruz. Bunu söylerken de esasen ilk dördün içinde olduğumuzu bilerek söylüyoruz. Şehrimizde ne otomotiv sektöründe, ne savunma sanayi sektöründe ne de devlet eliyle herhangi bir yatırım yok. Haliyle rakamlar bizi 5. sırada gösteriyor olsa da biz ilk 4’ün içerisinde kabul ediyoruz kendimizi. Tırnaklarımızla kazıya kazıya, pek çok farklı alanda üreterek, değer katarak gerçekleştiriyoruz bu ihracatları. Kimsenin de şüphesi olmasın ilerleyen yıllarda bu başarı rakamsal verilere de yansıyacak ve parlayan yıldız Gaziantep, Türkiye’nin geleceğine damga vuracak. Bizler şehrimizle gurur duyuyor, geleceğe umutlu bakabiliyorsak, şüphesiz ki bunda aslan payı ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve emektar çalışanlarına aittir. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.