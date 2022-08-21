YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor

Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor

21.08.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor

Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için gelecek yıl tatil sezonunda çalışmak üzere geçici işçi almayı planladığını duyurdu.

CGTN’nin haberine göre, Göç Bakanı Michael Wood, göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun yanı sıra, göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, alt yapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi iş alanlarında ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği kaydedildi.

İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde katılımcılar meteor yağmuruna odaklandı"Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde katılımcılar meteor yağmuruna odaklandı
GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti
Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandıTokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Yeni Zelanda

Ankara Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:26
Sabah
05:59
Öğle
12:57
İkindi
16:42
Akşam
19:45
Yatsı
21:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.