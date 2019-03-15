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Yeni Zelandalı Sonny Bill Williams: Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı yıldız ragbi oyuncusu Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle" dedi.

Yeni Zelandalı yıldız ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, ülkesinin Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına büyük tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman ragbici Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının Yeni Zelanda'da gerçekleşmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Williams, "İnşallah, bugün camideki saldırıda hayatını kaybedenler, cennete intikal etmiştir." diye konuştu. Yeni Zelanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Sonny Bill Williams, kulüp kariyerinin ilk yıllarında Christchurch kenti takımı Crusaders'da da forma giymişti. İngiltere'de top koşturan futbolcular da terör saldırısını kınadı

İNGİLTERE'DE TOP KOŞTURAN FUTBOLCULAR DA TERÖR SALDIRISINI KINADI

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İngiltere temsilcileri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından terör saldırısına ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Kulüplerin mesajında, "Tüm dualarımız, bugün Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıdan etkilenenler için" denildi.

Futbol hayatına Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ise terör saldırısıyla ilgili olarak, "Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

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yeni zelanda Sonny Bill Williams İngiltere

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