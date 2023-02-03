Yeni zıt anlamlısı nedir? Yeni kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler Türkçede oldukça fazladır. Bir kelimenin sözlük anlamının tam tersini ifade eden bir diğer sözcük zıt anlamlısı olarak karşımıza çıkar. Ancak bu tam tersi ilişki olumsuz ek alan sözcüklerde geçerli değildir. Örneğin gitmek sözcüğünün zıt anlamlısı gitmemek değildir. Zıt anlamlı kelimelerin tam olarak anlaşılabilmesi için kelimelerin anlamları bilinmeli ve doğru araştırmalar yapılmalıdır. Yeninin zıt anlamlısını bilmek için ilk olarak sözlükteki anlamına bakılmalıdır.

Yeni kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Hiç kullanılmayan, oluşunun üzerinden çok fazla zaman geçmeyen, en son edinilen gibi farklı anlamlara gelen yeni sözcüğü genellikle bir durumu ifade eder. “Yeni ev, yeni araba, yeni iş” gibi tanımlara günlük yaşamda sıklıkla karşılaşmak mümkündür. Yeni zıt anlamlısı bu sözcüğün tam tersini ifade edecek sözcüktür. Yeninin zıt anlamlısı yine günlük yaşamda sıklıkla kullanılan sözcüklerden biri olan eskidir. Yeni kelimesinin zıt anlamı olan eski sözcüğü çok uzun zamandır var olan, yeni olmayan anlamlarına gelir. Cümle içinde eski, yeninin tam tersini belirten durumlarda kullanılabilir. “Eski ayakkabı, eski arkadaş” gibi tanımlar yeni ile tam tersi ilişkide bulunan sözcüğü anlamaya yardımcı olacaktır.

Yeninin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir konuyu anlamak için verilen örneklerden faydalanılabilir. Zıt anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuda örnek cümlelerden yararlanılabilir. Birbiri ile zıt anlam ilişkisinde bulunan iki sözcük cümle içinde bir arada kullanılabilir ya da farklı cümlelerde yer alabilir. Yeninin zıt anlamlısı olan eski ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: