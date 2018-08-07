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'Yeniden Fenerbahçe' akımına katılan son isim Acun Ilıcalı oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Son günlerde etkisini giderek arttıran 'Yeniden Fenerbahçe' akımına katılan son isim Acun Ilıcalı ve ekibi oldu.

Son günlerde etkisini giderek arttıran 'Yeniden Fenerbahçe' akımına katılan son isim Acun Ilıcalı ve ekibi oldu. Ilıcalı'nın ekibiyle Dominik'ten hazırladığı video Fenerbahçe'nin Resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı

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