'Yeniden Fenerbahçe' akımına katılan son isim Acun Ilıcalı oldu

Son günlerde etkisini giderek arttıran 'Yeniden Fenerbahçe' akımına katılan son isim Acun Ilıcalı ve ekibi oldu. Ilıcalı'nın ekibiyle Dominik'ten hazırladığı video Fenerbahçe'nin Resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.
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