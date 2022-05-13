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Yeniden gözaltına alınan Metin Gürcan adliyeye sevk edildi

13.05.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden gözaltına alınan Metin Gürcan adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yeniden gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan adliyeye sevk edildi.

"Casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilen Gürcan, TEM ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gürcan, adliyeye sevk edildi.

- Hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etmişti.

İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

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