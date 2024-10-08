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Yeniden harekete geçtiler! Suudi Arabistan ekipleri Livakovic için tekrar harekete geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 11:33
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Bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla alkış toplayan Dominik Livakovic için Suudi Arabistan ekipleri yeniden harekete geçti. İşte detaylar...

Yeniden harekete geçtiler! Suudi Arabistan ekipleri Livakovic için tekrar harekete geçti
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon çokça eleştirilen ancak bu sezonki performansıyla taraftardan tam not alan Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Livakovic, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in takıma katılmasıyla adeta kendini yeniden buldu.

TALİPLERİ ARTIYOR

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Twente maçında 8 kurtarış yapan tecrübeli eldiven kendisini takip eden kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

ARAPLAR HAREKETE GEÇTİ

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Sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Suudi kulüplerinin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor.

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