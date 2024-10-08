Yeniden harekete geçtiler! Suudi Arabistan ekipleri Livakovic için tekrar harekete geçti

Geçtiğimiz sezon çokça eleştirilen ancak bu sezonki performansıyla taraftardan tam not alan Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Livakovic, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in takıma katılmasıyla adeta kendini yeniden buldu.

TALİPLERİ ARTIYOR

Twente maçında 8 kurtarış yapan tecrübeli eldiven kendisini takip eden kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

ARAPLAR HAREKETE GEÇTİ

Sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Suudi kulüplerinin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor.