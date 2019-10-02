Yeniden meme yapımında kullanılan yöntemler nelerdir, operasyon öncesi neler yapılmalıdır?

Meme kanserinin ardından yaşanan meme kaybını ortadan kaldırmak için yapılan işlemlerinin, tek başına bir estetik operasyon olarak tanımlanamayacağını vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Meme kanseri sonrasında yeniden meme yapma işlemi, hayatını tekrar kazanmaya çalışan bir kadın için, yeniden özgüven kazanma sürecinin bir paçasıdır. Memesizlik bir kader değil, yeni bir hayat için kazanılmış bir zaferdir!” diyor. Op. Dr. Uçkunkaya; yeniden meme yapımında kullanılan farklı yöntemler, operasyonun zamanlaması, iyileşme süreci ve operasyon öncesi yapılması gerekenleri anlattı. DOKTORUNUZUN HEDİYESİ Kadınlarda dişiliğin sembolü olan memenin kaybının ardından, depresyon etkileri görülebileceği yönünde uyarıda bulunan Op. Dr. Uçkunkaya, “Estetik operasyon, kanser deneyiminin yarattığı olumsuz psikolojiyi yok eder. Konunun uzmanı bir doktor, kadına yitirdiği memesini geri kazandırarak ona yeniden kadınlığını hediye eder” diyor. HER HASTA KENDİNE ÖZGÜDÜR

Yeniden meme dokusu oluşturulmasına yönelik her hastaya uygun, tek bir yöntemin bulunmadığına işaret eden Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Yöntem seçimi için hastanın ayrıntılı bir muayenesi ve bazen de çeşitli incelemelerin eklenmesi gerekebilir. Her hasta kendine özgüdür. Yeniden şekillendirmede hastanın beklentilerinin yanı sıra vücut yapısı, göğüs kafesinin durumu, cilt yapısı ve daha sonra uygulanabilecek tedaviden oluşabilecek hasarlar gibi faktörler de göz önüne alınır” diyor. HASTANIN BEKLENTİSİ DE YÖNTEMDE SÖZ SAHİBİ Op. Dr. Evrim Uçkunkaya yeniden meme yapımında kullanılan yöntemler hakkında şunları söylüyor: “Yeniden meme yapımında kadınların anatomisine ve kas dokusuna uygun, diğer meme ile simetri sağlayan bir meme elde edebilmek için, protez ya da yağ dokusu kullanılarak plastik ve cerrahi yöntemlerle operasyon gerçekleştirilebilir. Ameliyat seçiminde, kişinin genel sağlık durumu, yaşı, vücut özellikleri, önceki ameliyat izi, radyoterapi yapılmış olması, diğer memenin durumu, hastanın beklentisi ve tercihleri gibi birçok faktör rol oynar.”

PROTEZDE İKİ AŞAMALI OPERASYON Protezlerle yapılan operasyonun iki aşamadan oluştuğunu belirten Op. Dr. Uçkunkaya, “İlk aşamada doku genişleticiler meme bölgesine yerleştirilir. Protezin yerleştirilebileceği cep oluşturulur. Bu işlem, kullanılacak protezin boyutuna bağlı olarak birkaç haftadan biraz daha fazla sürebilir. Cep oluşturulduktan sonra bu doku genişleticisi çıkarılır. Yerine istenilen protez yerleştirilir” diye anlatıyor. YENİ NESİL PROTEZLERDE PATLAMA RİSKİ YOK Protezlerin üretildikleri günden bu yana büyük bir değişim geçirdiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Uçkunkaya, “Şu an kullanılan 5’inci kuşak protezler, ilk nesil protezlerden kalan patlama, sızıntı gibi soruna karşı ömür boyu garanti veriyor. Akışkanlığı az bir jel içermeleri, protez yüzeylerinin pürtüklü olması, şekillerinin anatomik ya da yuvarlak olması gibi nedenlerle de şekillerini koruyabiliyor” diyor. KARIN YAĞLARINIZDAN ARINARAK MEMENİZE KAVUŞUN Hastanın karın, sırt, kalça ve uyluk bölgesinden alınan yağ dokularıyla da üç boyutlu meme yapımı gerçekleştirildiğini belirten Uçkunkaya, “Yağ dokularının avantajı; canlı, yumuşak, üç boyutlu, normal memeye çok benzer bir onarım sağlaması. Bu operasyon karın bölgesinden alınan dokular kullanılacaksa, karın germe ameliyatı yapılarak, alınan yağ dokularıyla meme yapımı tamamlanır. Hastanın kendi yağ dokularıyla yapılmış memenin fiziksel davranışı doğal memeye daha çok benzerlik gösterir, duyu hissi de daha nettir. Ameliyat sonrası dönemde, izlerin solması ve kullanılan dokuların yumuşaması, zamanla memnuniyet duygusunu arttırır. Kilo alıp vermelere normal meme gibi yanıt verir. Kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonları yapılarak daha etkili bir kalıcılık sağlanır” diyor.

AYNI OPERASYONDA KANSERDEN ARININ MEMENİZE KAVUŞUN Yeniden meme yapma operasyonunun, kanserli memenin alımı sırasında, eş zamanlı olarak da yapılabileceğine değinen Uçkunkaya, “Bu yönlü bir zamanlama, meme kanserinin evresi, tıbbi geçmiş, sosyal ve psikolojik durum ile postoperatif radyoterapi olasılığı da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Genel olarak erken evre vakalar bunun için uygundur. Bu tip operasyonda hasta meme ile girdiği ameliyattan memesiz değil, yeni bir meme ile çıkar. Geç evrede tanı konan ya da ışın tedavisi uygulanan hastalara, hastalıksız geçirdiği birkaç yıldan sonra uygulama yapılması daha uygundur. Buna da geç dönem onarım denir” diye belirtiyor. 3'ÜNCÜ MEME FARK EDİLMEDİĞİNDE KANSERE NEDEN OLABİLİR Aksesuar meme olarak da bilinen 3’üncü meme hastalığının fark edilmediğinde meme kanserine neden olabileceğine dikkat çeken Uçkunkaya, “Ergenlik ya da gebelik dönemine kadar hiçbir belirti göstermeden sinsice ilerleyebilen bu hastalık, hormonlarla tetiklenerek, dayanması güç ağrılara neden olabilir. Geç farkedildiğinde de size meme kanseriyle yüzleştirebilir. Hastalığın tespitinin ardından yapılan cerrahi operasyon sonucunda, hastalar iki hafta içinde sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir.” diyor.