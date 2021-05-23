Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Antalya'da partisinin Milli Siyaset Akademisi programına katıldı:

Akademide Milli Görüşün neden diğerlerinden farklı olduğu, milletin ve bütün insanlığın kurtuluşunun tek yolu olmasının izah edildiğini aktaran Erbakan, "Milli Görüş olarak 52 seneden beri neden bu çalışmayı yaptığımızı, bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu, delilleriyle açık bir şekilde ifade ettik. Burada ifade etmemiz gereken husus, 'Neden siyaset?' sorusundan ziyade 'Neden Milli Görüş' siyasetidir. Çünkü Milli Görüş siyaseti dünya öncelikli değil ahiret öncelikli bir siyasettir. Dünyacı olan insanların, ahireti düşünmeyen bakış açısıyla değerlendirenlerin anlamakta güçlük çekeceği bir siyasettir." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş siyasetinin dünya öncelikli değil, ahiret öncelikli bir siyaset anlayışı olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan Hoca önderliğinde, bütün insanlığın selameti için mücadele ettiklerini dile getiren Erbakan, Milli Görüşün bütün insanlığın saadet ve selametinin yolu, ilacı ve adresi olduğunu ifade etti.

Erbakan, Milli Görüş siyasetini diğer partilerin yaptığı gündelik politikalardan ayırt etmek gerektiğini vurguladı.

Milli Görüş siyasetinin sadece oy kazanmak ve iktidara gelmek olmadığını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Milli Görüş siyaseti, Allah'ın rızasını kazanmak, ahirette karşılığını hesap ederek, siyaset yapmak demektir. Bu nedenle Milli Görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır. Bu farkı bir kez daha açıkça burada ortaya koyduk. Milletimiz teveccühü ve ferasetiyle bundan sonra pişman olacağı, dizini döveceği tercihler yapmayacaktır. Her zaman dediğimiz gibi insanlığın kurtuluşunun ilacı ve çaresi olan Milli Görüş ile karar kılacaktır."

