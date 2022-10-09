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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bilecik'te partisinin il kongresine katıldı:

09.10.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şimdi kamuoyu da bizim gibi haklı olarak CHP'nin samimiyetini sorguluyor. Acaba bu kanun teklifini savunan CHP, LGBT ve İstanbul Sözleşmesi savunuculuğundan da vazgeçecek mi?"

BİLECİK (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şimdi kamuoyu da bizim gibi haklı olarak CHP'nin samimiyetini sorguluyor. Acaba bu kanun teklifini savunan CHP, LGBT ve İstanbul Sözleşmesi savunuculuğundan da vazgeçecek mi?" dedi.

Erbakan, Bilecik'te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Bilecik 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclise sunduğu başörtüsü kanun teklifini, samimi bulmadıklarını ve şüphelerinin olduğunu söyledi.

Kamuoyunun CHP'nin samimiyetini sorguladığını ifade eden Erbakan, "70 senedir başörtüsü düşmanlığı yapan, başörtüsü yasağı devam etsin diye Anayasa Mahkemesine kadar başvuran bir CHP'nin seçimlere 6 ay kala birden bire böyle çıkmasından dolayı son derece şüpheli olduğumuzu ve samimiyetiyle ilgili şüphelerimizin olduğunu ifade ettim. Şimdi kamuoyu da bizim gibi haklı olarak CHP'nin samimiyetini sorguluyor. Acaba bu kanun teklifini savunan CHP, LGBT ve İstanbul Sözleşmesi savunuculuğundan da vazgeçecek mi? Okul öncesi 5 ve 6 yaşındaki çocuklara 'Kur'an öğretilmesin' ısrarından da vazgeçecek mi? 'Din dersi zorunlu ders olmaktan çıkartılsın' ısrarından da vazgeçecek mi? Bunları haklı olarak soruyoruz ancak bu sorularımıza maalesef şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında başörtüsü özgürlüğünün yasal teminat altına alınması için talimat verdiğini hatırlatan Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak bu konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

Başörtüsünün yasal teminat altına alınması konusunun geç kalınmasına rağmen önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu noktada atılacak adımların da arkasında duracağımızı ifade ettik. Özellikle anayasadaki laiklik ilkesinin meali anayasaya yazılmaz. Çünkü laiklik yabancı bir kelime. Ne manaya geldiği anlaşılmıyor ve bunu alıyorlar din düşmanlığı, başörtüsü düşmanlığı olarak uyguluyorlar. Buna mahal vermemek için, bunun ne manaya geldiğinin açık bir şekilde yazılması ve başörtüsüne, inanç özgürlüğüne asla halel getirmeyecek şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir."

- "Masa altından birbirlerini tekmelemekle meşguller"

Yeniden Refah Partisi'nin sadece eleştiren değil çözümü ortaya koyan bir muhalefet anlayışı sergilediğini anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"İşimiz sadece iktidarla değil aynı zamanda 6 tane benzemezin bir araya gelerek oluşturduğu o tuhaf yapıya, 6'lı masa denilen masa başındakilere de gerekli uyarıları yapıyoruz. Bunlardan da millete bir hayır gelmeyeceğini söylüyoruz. 6'lı masadaki yanlışlara ve sıkıntılara da dikkat çekiyoruz. Ancak masadaki sayın genel başkanlardan bir tanesinin ifadesinde olduğu gibi onlar bizleri dinlemek yerine sürekli masa altından birbirlerini tekmelemekle meşguller. Bizim uyarılarımıza kulak asmıyorlar. Geçtiğimiz pazar günü 6 birbirine benzemez yedinci kez bir araya geldi. 7 tane masa başı toplantısı, 30 kez de baş başa toplamda 37 kez bir araya gelmişler. 6 aydır toplanıp dağılıyorlar. Bol bol edebiyat, resim, çay ve kahve ancak ortada milletin derdine derman olacak bir çözüm önerisi yok. Bu ekonomik krizden nasıl çıkacağımıza dair bir kaynak paketi var mı? Bunları geçtim, bir cumhurbaşkanı adayında bile uzlaşamadılar. 37 kez toplanıp dağılmış, bir arpa boyu yol alamamışlar."

Partiye yeni katılanların rozetlerinin takıldığı kongrede, mevcut il başkanı Cafer Arslanboğa, yeniden seçildi.

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