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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı:

07.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı vahşi saldırıları hiçbir şekilde mazur görülemez"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini bildirdi.

Erbakan, yazılı açıklamasında, İsrail'in şiddet politikalarını kınamakla sonuç almanın mümkün olamayacağını, gerekli fiili ve caydırıcı adımlar atılmadığı sürece Gazze'ye yönelik saldırıya benzer şiddet olaylarının artarak devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Başta Türkiye ve D-8 üyesi ülkeler olmak üzere, tüm Müslüman ülkelerin yetkililerini gerekli fiili önlemleri almaya davet eden Erbakan, Batı ülkelerinin Gazze'de İsrail’in yaptığı katliamları görmezden gelerek bir kez daha ikiyüzlülüklerini ortaya koyduklarını belirtti.

Erbakan şöyle devam etti:

"Batı ülkelerinin bu vahşeti sessizce kenardan izlemesi ve hiçbir tepki ortaya koymaması çifte standartlı politikalarını açıkça ortaya koymaktadır. BM ise 1948 yılından beri Filistin'de barışı korumada temel rol oynamaktan çok, adeta İsrail politikalarına teşne bir yaklaşım ortaya koymaya devam etmektedir. Böylece işgal altındaki Filistin topraklarında çözüm ortaya koyacağına, sorunun ve tarafgirliğin bir parçası haline gelmektedir."

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı vahşi saldırıları hiçbir şekilde mazur görülemez." ifadelerini kullanan Erbakan, şunları kaydetti:

"Başta işgal altındaki Filistin toprakları olmak üzere, Ortadoğu'nun birçok bölgesini şekillendirmeye çalışan İsrail, bugün terör faaliyetlerini sürdürmek suretiyle istikrarı ortadan kaldırmakta ve bu yolla kendisine yeni alanlar açarak Gazze Şeridi'nde olduğu gibi müdahale etme ve işgal imkanını elde tutmaya çalışmaktadır. İsrail'in insan hakkı ihlallerini görmezden gelerek eylemlerini adeta meşrulaştırma yoluna gitmeyi tercih eden küresel güç odakları ve onların politikalarına payanda olan yöneticiler de bu şiddet politikasının birer parçası olmaktan kendilerini ayrı tutamazlar."

Erbakan, Türk hükümetinin İsrail'in saldırgan tutumu karşısında, "yakınlaşma" politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail gazze şeridi

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