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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Van'da partisinin il kongresine katıldı

13.08.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Van'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Van'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da partisinin il kongresine katıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen kongrede bir konuşma yapan Erbakan, iktidara geldiklerinde 81 ilde 681 refah projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Eşitlik temelinde bir politika izleyeceklerini ifade eden Erbakan, kamuda israfı ortadan kaldıracaklarını, denk bütçeyi gerçekleştireceklerini, faize, israfa giden paraları kurtaracaklarını belirtti.

Milleti bolluk ve bereketle buluşturacaklarını aktaran Erbakan, şöyle dedi:

"Türkiye'nin dört bir yanında üretime, istihdama, ihracata yönelik yatırımlar, sanayi ve teknoloji tesisleri hayata geçireceğiz. Bu projeler teker teker hazırlandı ve kitabı ortaya konuldu. İktidarımızda bu ülkede işsizlik diye bir problem kalmayacak. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bu kalkınma hamlesini gerçekleştireceğiz. İktidarımızda ehliyet, liyakat ve adalet geçerli olacak. Bu vesileyle mülakatla kamuya personel alma dönemine son vereceğiz. KPSS'den belli bir taban puan alan aday girmek istediği kurumun yapacağı yazılı teknik sınava da girecek. O sınavda gerekli puanı alması halinde mülakat olmadan da doğrudan doğruya memur olarak işe başlayacak."

Kongrede, Göksel Yarız yeniden il başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Van'da partisinin il kongresine katıldı

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Anahtar Kelimeler:
Van Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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