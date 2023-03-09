Yeniden sinemaya uyarlanıyor! Jake Gyllenhaal’ın başrolünde yer aldığı ‘Road House’ filminden ilk kareler geldi

İlk kez 1989 yılında başrolünde Patrick Swayze’in yer aldığı ‘Road House’ filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu. Film aradan geçen 34 yılın ardından bu kez Jake Gyllenhaal’ın başrolünde bir kez görücüye çıkacak. Doug Liman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Florida Keys'teki bir barın güvenliğini devralan eski bir UFC dövüşçüsünün hikâyesi anlatılıyor.

İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Vizyon tarihi henüz açıklanmasa Road House’ın yeni uyarlamasından görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Jon Jones ve Ciryl Gane arasında beklenen ağır sıklet dövüşünün olacağı UFC 285 gecesinde çekilen sahne sosyal medyadan paylaşıldı.



