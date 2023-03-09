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Yeniden sinemaya uyarlanıyor! Jake Gyllenhaal’ın başrolünde yer aldığı ‘Road House’ filminden ilk kareler geldi

09.03.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Patrick Swayze’in yer aldığı 1989 yılında vizyona giren ‘Road House’ filmi yeniden sinemaya uyarlanıyor. Bu kez Jake Gyllenhaal’ın başrolünü üsteleneceği yeni filmin ilk kareleri kamuouyla paylaşıldı. Yeniden uyarlanacak film şimdiden sinema seyircisini heyecanlandırmayı başardı.

Yeniden sinemaya uyarlanıyor! Jake Gyllenhaal’ın başrolünde yer aldığı ‘Road House’ filminden ilk kareler geldi

İlk kez 1989 yılında başrolünde Patrick Swayze’in yer aldığı ‘Road House’ filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu. Film aradan geçen 34 yılın ardından bu kez Jake Gyllenhaal’ın başrolünde bir kez görücüye çıkacak. Doug Liman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Florida Keys'teki bir barın güvenliğini devralan eski bir UFC dövüşçüsünün hikâyesi anlatılıyor.

İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

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Vizyon tarihi henüz açıklanmasa Road House’ın yeni uyarlamasından görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Jon Jones ve Ciryl Gane arasında beklenen ağır sıklet dövüşünün olacağı UFC 285 gecesinde çekilen sahne sosyal medyadan paylaşıldı.


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Jake Gyllenhaal

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