Yeniden tedaviye başladı, dua istedi... İbrahim Tatlıses'ten kötü haber

14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı ünlü türkücü yeniden tedaviye başladığını duyurarak sevenlerinden dua istedi.

'SEANSLARA TEKRAR BAŞLADIK'

İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Tatlıses'in bu sözleri ve son görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'geçmiş olsun', 'sen yine başarırsın', 'dualarımız seninle' gibi yorumlar yapıldı.