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  4. Şaşırtan detay! Yenidoğan çete üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın o dizide oynadığı ortaya çıktı! Kendi reklamını yapmış...

Şaşırtan detay! Yenidoğan çete üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın o dizide oynadığı ortaya çıktı! Kendi reklamını yapmış...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.10.2024 09:30
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Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinde olduğu iddia edilen Ahmet Atilla Yılmaz'ın Adım Farah dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Şaşırtan detay! Yenidoğan çete üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın o dizide oynadığı ortaya çıktı! Kendi reklamını yapmış...

12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda aileyi adeta bebeklerinin hayatlarıyla oynayan 'Yenidoğan bebek çetesi'nin hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği ortaya çıkmıştı.

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Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çete üyelerinden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

CHP ÜYESİNİN ÇETE ÜYESİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ!

Hazırlanan polis fezlekesinde Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz da yer almıştı. CHP Beylikdüzü Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alan Yılmaz, şahıslar ile aralarında husumet, ticari ya da alacak verecek ilişkisi olmadığını, diğer şahısları tanımadığını belirtmişti.

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Daha sonra ise çete üyesi olduğu iddia edilen Yılmaz, "Sürecin siyasallaştırılması adına, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partimden istifa ediyorum" diyerek partiden istifa etmişti.

DİZİDE OYNADIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Yenidoğan çetesi iddianamesinde yer alan Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl NOW TV'de yayınlanan Adım Farah dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

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Yılmaz'ın "Pediaktrik İmmünoloji" doktoru olarak dizide kendi adıyla yer aldığı ve reklamını yaptığı öğrenildi. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in oynadığı dizide Oğlu Kerimşah'ın doğumundan sonra oğlunun nadir görülen bir hastalığa yakalandığını öğrenen İranlı Farah'ın hikayesi anlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adım farah yenidoğan çetesi
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