Yenilik isteyenlere özel çam kozalağı ile yoğurt mayalama

Evde yoğurt mayalamak sağlığımızı korumak adına attığımız harika bir adımdır. Son derece meziyetlidir ancak kıvamını tutturunca da tadından yenmez. Eğer siz de lezzetli ve kıvamlı bir yoğurt yapmakta zorlanıyorsanız çam kozalağı yöntemini deneyebilirsiniz. Üstelik aroması da bir o kadar enfes.

Malzemeler:

2 litre süt

1 adet orta büyüklükte yeşil çam kozalağı

Nasıl yapılır?

Yeşil kozalağı kullanmadan önce iyi bir şekilde yıkamalısınız.

Sütü tencereye alın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın.

Sütün mayalanma ısısını anlamak için içine serçe parmağınızı koyun ve 10 saniye bekletin. Bu aşamada serçe parmağınızın yanmaması gerekiyor. Eğer süt bu sıcaklığa ulaştıysa kıvama gelmiş demektir.

Bu aşamada yeşil kozalak devreye giriyor. Kozalağı ekledikten sonra altını kapatın ve aktardığınız kabın üzerini örterek yaklaşık 12 saat boyunca dinlendirin. Ertesi güne yoğurdunuz hazır.

Çam kozalağı ile hazırlanan yoğurt;

Kolay kolay ekşimez.

İçindeki enzimler iki katına çıkar.

Yoğurdun kıvam alması daha kolay hale gelir.

Farklı ve lezzetli bir aromaya sahiptir.



