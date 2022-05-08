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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Adana'da partililerle buluştu:

08.05.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz ittifaklarda yer almıyoruz, yer almayacağız"

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ittifaklarda yer almadıklarını ve almayacaklarını söyledi.

Yılmaz, kentteki programları kapsamında bir restoranda partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, il kongrelerini yaptıklarını, daha sonra vatandaşlarla buluşup sohbet ettiklerini ve onların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Partisinin Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan'ın, dün gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandığını ve tedavisinin ardından taburcu edildiğini aktaran Yılmaz, "İl başkanımız dün maalesef menfur bir silahlı saldırıya uğradı, yaralandı ama bugün bizimle birlikte dimdik ayakta." diye konuştu.

Türkiye'de bir yenilik istediklerini belirten Yılmaz, "Biz ittifaklarda yer almıyoruz, yer almayacağız. Ayrıca partimiz teşkilatlarını kuruyor. Kısa bir süre sonra da büyük kurultayımızı yapıp seçime girme yeterliliğini kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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