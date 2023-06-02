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Yenilmezler (The Avengers) oyuncuları kim, konusu nedir? Yenilmezler filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam TV'de!

02.06.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilmezler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Marvel’in en sevilen süper kahramanlarının bir araya geldiği Yenilmezler filmi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Yenilmezler (The Avengers) oyuncuları kim, konusu nedir? Yenilmezler filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Yenilmezler (The Avengers) oyuncuları kim, konusu nedir? Yenilmezler filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam TV'de!

Yenilmezler (The Avengers) filmi bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı film FOX Tv'de ekranalara gelecek. Yenilmezler filmi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra sürükleyici konusu ile seyirciyi kendine bağlamayı başarıyor. İşte Yenilmezler filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

YENİLMEZLER (THE AVENGERS) KONUSU

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en 'süper' kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır...

YENİLMEZLER FİLMM

Demir Adam, Hulk, Thor, Kaptan Amerika, Hawkeye ve Black Widow. Beklenmedik bir düşman su yüzüne çıkıp dünyanın güvenliğini tehdit etmeye başlıyor. S.H.I.E.L.D. adıyla bilinen uluslararası barışı koruma teşkilâtının yöneticisi olan Nick Fury, dünyayı böylesi bir felâketten kurtarmak için bir takıma ihtiyacı olduğunu anlıyor. Takıma adam seçmek için dünyanın dört bir yanını gezmeye başlıyor.

YENİLMEZLER OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Robert Downey Jr. – Tony Stark / Demir Adam

Chris Evans – Steve Rogers / Kaptan Amerika

Chris Hemsworth – Thor

Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk

Scarlett Johansson – Natasha Romanoff / Black Widow

Jeremy Renner – Clint Barton / Hawkeye

Samuel L. Jackson – Nick Fury

Tom Hiddleston – Loki

Cobie Smulders – Ajan Maria Hill

YENİLMEZLER FİLMMM

YENİLMEZLER FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

2012 yapımı fim, 11 Nisan 2012'de ilk gösterime girmiş olup 4 Mayıs 2012'de ABD dahil birçok ülkede vizyona girmiştir.

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