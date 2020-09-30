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Yenimahalle Belediyesi Hentbol Takımı'nda koronavirüs şoku

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.09.2020 18:49 | Son Güncelleme

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı'nda 10 sporcu ve 1 yardımcı antrenörün koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yenimahalle Belediyesi Hentbol Takımı'nda koronavirüs şoku

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kadın hentbol ekibimizde, sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR test sonuçlarına göre 10 sporcumuz ve 1 yardımcı antrenörün sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcularımız için izolasyon, pozitif sonuçlanan sporcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" denildi.

Bu arada takımda toplam 16 sporcunun olduğu öğrenildi.

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