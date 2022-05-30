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Yeowool, Ece Seçkin'in şarkısıyla dans etti! Ece Seçkin'in yorumu tepki çekince... "Kore'nin K'sini duyunca..."

30.05.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PurpleBeck grubundan Yeowool, Ece Seçkin'in şarkısıyla dans edince sosyal medya yıkıldı. Ancak Ece Seçkin heyecanlanan bir takipçisine "Ve bunun beni zerre heyecanlandırmaması" diyerek tepki verdi. Bu yanıt sosyal medyada eleştirilerin hedefine oturdu. Ece Seçkin ise gelen tepkilere verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

K-Pop grubu PurpleBeck üyesi Yeowool, Ece Seçkin bir şarkısıyla dans edince sosyal medyada gündem oldu. Ece Seçkin bu dans gündem olunca "Ve bunun beni zerre heyecanlandırmaması" dedi. Ancak Ece Seçkin'e şaşırtıcı bir tepki yağdı.

Ece Seçkin "Saygısızlık yapıyorsun" yorumlarından sonra sinirlendi.

"KORE'NİN K'SİNİ DUYUNCA..."

Seçkin bir takipçisine "Saygısız ve terbiyesiz olan sizlersiniz, hastasınız hepiniz Kore'nin K'sini duyunca bi triplere bi'şeylere giriyorsunuz kafayı yemişsiniz. Adıyaman Başpınar köyünden Kore fanlığı yapıp bana küfür eden de sizlersiniz sizle neden bu kadar dalga geçildiğini şimdi daha iyi anladım" diyerek şoke etti.

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K-Pop severleri kızdıran şarkıcı Ece Seçkin sosyal medyada gündem oldu.

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Ece Seçkin
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