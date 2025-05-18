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Yer: Aydın! Şampiyonluk kutlarken bebeklerini yolun ortasında unuttular!

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu şampiyonluğu Aydın'ın Efeler ilçesinde coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar, kent meydanında bir araya gelerek doyasıya eğlendi. Kutlamalarda, bir çift, bebek arabası içerisinde yer alan bebeklerini yolun ortasında unuttu. Aile, yaklaşık 10 dakika sonra bebeğini polisten teslim aldı.

Yer: Aydın! Şampiyonluk kutlarken bebeklerini yolun ortasında unuttular!

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray bu skorla 25'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın bitimiyle beraber Aydın’ın Efeler ilçesinde sarı-kırmızılı takımın taraftarları Atatürk Kent Meydanı’nda toplandı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI!

Hep bir ağızdan Galatasaray marşını söyleyen taraftarlar, daha sonra uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarların yanlarında getirdikleri meşaleleri yakması ve havai fişekleri fırlatması kutlamalarda renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı.

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ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ BEBEĞİ YOLDA UNUTTURDU

Ayrıca, Atatürk Kent Meydanı’ndaki kutlamalara katılmak için yola çıkan bir çift, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bebek arabası içinde bebeklerini unuttu.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Polis, bebeği vatandaşlardan teslim alarak ailesine ulaşmaya çalıştı. Çift, yaklaşık 10 dakika sonra bebeğini polisten teslim alarak, şampiyonluk kutlamasına katıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Şampiyon kutlama
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