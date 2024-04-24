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  4. Yer: Bursa! Saha bir anda boks ringine döndü: Teknik direktörün dili boğazına kaçınca...

Yer: Bursa! Saha bir anda boks ringine döndü: Teknik direktörün dili boğazına kaçınca...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.04.2024 14:48
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde U17 müsabakasında iki takımın teknik direktörleri arasında çıkan tartışma bir anda alevlendi. Tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya dönünce saha adeta bir boks ringine döndü. Yüzüne aldığı tekmenin etkisiyle dili boğazına kaçan teknik direktörün yaşadığı dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün Gemlik Suni Çim Saha Tesisleri'nde saat 14.00’da oynanan U17 futbol maçı sonrası meydana geldi. Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları arasında 1-1 biten U 17 1’inci Küme karşılaşmasının ardından antrenörler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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ANTRENÖRÜN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI!

Gemlik Altınayak Spor Antrenörü Mevlüt Karabayır’ın tekme attığı rakip takımın antrenörü Orhan Şanlı’nın dili boğazına kaçtı. Teknik ekibin ilk müdahaleyi yaptığı Şanlı, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Antrenör Orhan Şanlı'nın baygın halde çim sahada yattığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanarak kanlar içinde kalan ve dili boğazına kaçan Şanlı'ya, teknik ekibin müdahale ettiği görüldü.

(DHA)

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