Yer: Bursa! Serinlemek için girdiği suda tarihi eser buldu... Güvenlik önlemleri alınıp inceleme başlatıldı

Bursa’da, su seviyesi düşen İznik Gölü’nün Orhangazi sahili kıyısında, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu.

Yer: Bursa! Serinlemek için girdiği suda tarihi eser buldu... Güvenlik önlemleri alınıp inceleme başlatıldı
Çiğdem Sevinç

İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde serinlemek için suya giren kişi, suların çekildiği alanda çok sayıda büyük taş fark etti.

Yer: Bursa! Serinlemek için girdiği suda tarihi eser buldu... Güvenlik önlemleri alınıp inceleme başlatıldı 1

Taşları inceleyen kişi, üzerinde işlemeler olduğunu görünce durumu İznik Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sütun başlıklarının bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı.

Yer: Bursa! Serinlemek için girdiği suda tarihi eser buldu... Güvenlik önlemleri alınıp inceleme başlatıldı 2

TARİHİ ESER OLABİLİR

Suyun içinde yer alan eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceği öğrenilirken, sütun başlıklarının tarihi eser olabileceği değerlendirildi.

(DHA)

