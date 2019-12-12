Mynet Trend

Yer: İstanbul! Herkesin seferber olduğu köpek kurtarılamadı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Maltepe E-5'te yol kenarındaki bariyerin yanında duran bir köpek gören vatandaşlar, köpeğin mahsur kaldığını düşünerek durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Daha sonra araba çarptığı anlaşılan köpeğe ilk müdahale gelen itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Vatandaşlar ve itfaiyenin seferber olduğu köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar, yol kenarındaki bariyerlerin yanında duran tasmalı bir kurt köpeği gördü. Köpeğin orada mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. O sırada yoldan geçen sürücüler de köpeğin yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce araba çarptığı düşünülen köpeğin ürküp yola kaçmaması için gerekli önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, veteriner hekim gelene kadar talihsiz köpeğin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Fakat arka ayakları tutmadığı için hareket etmekte zorlanan ve baygın bir şekilde yatan köpeğin durumu gittikçe kötüleşti. Bunu fark eden itfaiye erleri köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Etraftaki vatandaşlar da köpeği hayata döndürmek için kalp masajına yardım etti ama talihsiz köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"GÖRDÜĞÜMDE HEMEN İTFAİYEYİ ARADIM"

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren Merve Çetintaş, "İlk ben geçerken gördüm. Oturuyordu gördüğümde sonrasında hemen itfaiyeyi aradım. En son konuştuğum beyefendi veterineri göndereceğini söyledi. Dedim ki tekrar geleyim en azından gerçekten gelmişler mi göreyim diye onun için geldim. Ama tabi bu şekilde görmek istemezdim. Ben gördüğümde gerçekten çok iyiydi oturuyordu. Keşke insanlarımız çarptıklarında direk kendileri söyleseler ve müdahale edilse. Çok üzüldüm şu an gerçekten" dedi.

"DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLSEYDİ BELKİ O ZAMAN KURTARILABİLİRDİ"

Yol kenarında yatan köpeği fark eden bir vatandaş, "Köpeği yoldan geçerken yol kenarında gördüm. Durumu pek hoş gelmedi. Yola dönük bir şekilde oturuyordu. Merak edip döndüğümde zaten ekip arabaları gelmişti. Yardım ediyordu ama… Görünüşe göre araba çarpmış. Zaten arka bacaklarına basmakta baya problem yaşıyordu. Araba ne zaman çarptı bilinmiyor. Yapan kişi belki duyarlı olsaydı eğer daha erken müdahale edilseydi belki o zaman kurtulabilirdi. Müdahale etmek belli bir noktadan sonra fayda etmiyor ne yazık ki." diye konuştu.

Hayatını kaybeden köpek, olay yerine gelen belediyeye ait araca bindirilerek götürüldü.

Kaynak: DHA

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Bursa'dan 120 bin dolarlık muza göndermeBursa'dan 120 bin dolarlık muza gönderme
Sahte bebekle dilenirken yakalandıSahte bebekle dilenirken yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maltepe köpek

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 1 yorum
vurup kaçan insan görünümlüler inşsallah sende bir gün böyle son bulursun!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İris Gölü eski haline getirilecek

İris Gölü'yle ilgili yeni gelişme

'Robin Hood' şimdi de Ataşehir'de ortaya çıktı: Sokaklara dağılıp para dağıttılar

İlginç olay bu kez Ataşehir'de: Bir anda sokaklara dağılıp...

Meteoroloji'den birçok il için turuncu kodlu yoğun sis uyarısı

Turuncu kodlu uyarı geldi! İşte o iller

Uludağ'da kaybolan dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Kayıp dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası görevlileri harekete geçirdi!

Hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası ortalığı karıştırdı

Eşini testereyle parçaladı! Çuvala koyup toprağa gömdü

Dehşet veren olay: Eşini testereyle parçaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.