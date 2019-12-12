Yer: İstanbul! Herkesin seferber olduğu köpek kurtarılamadı

Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar, yol kenarındaki bariyerlerin yanında duran tasmalı bir kurt köpeği gördü. Köpeğin orada mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. O sırada yoldan geçen sürücüler de köpeğin yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce araba çarptığı düşünülen köpeğin ürküp yola kaçmaması için gerekli önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, veteriner hekim gelene kadar talihsiz köpeğin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Fakat arka ayakları tutmadığı için hareket etmekte zorlanan ve baygın bir şekilde yatan köpeğin durumu gittikçe kötüleşti. Bunu fark eden itfaiye erleri köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Etraftaki vatandaşlar da köpeği hayata döndürmek için kalp masajına yardım etti ama talihsiz köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"GÖRDÜĞÜMDE HEMEN İTFAİYEYİ ARADIM"



Durumu itfaiye ekiplerine bildiren Merve Çetintaş, "İlk ben geçerken gördüm. Oturuyordu gördüğümde sonrasında hemen itfaiyeyi aradım. En son konuştuğum beyefendi veterineri göndereceğini söyledi. Dedim ki tekrar geleyim en azından gerçekten gelmişler mi göreyim diye onun için geldim. Ama tabi bu şekilde görmek istemezdim. Ben gördüğümde gerçekten çok iyiydi oturuyordu. Keşke insanlarımız çarptıklarında direk kendileri söyleseler ve müdahale edilse. Çok üzüldüm şu an gerçekten" dedi.