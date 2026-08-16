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Yer Karabük: Çoluğunu çocuğunu alan uzayı incelemeye gitti! Kamp bile kurdular

Karabük'te düzenlenen Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali, astronomi, gökyüzü gözlemi ve uzay girişimciliğine yönelik etkinliklerle ikinci gününde devam ediyor.

Yer Karabük: Çoluğunu çocuğunu alan uzayı incelemeye gitti! Kamp bile kurdular

Karabük'te gökyüzü gözlemleriyle uzay girişimciliğini bir araya getiren Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali, farklı yaş gruplarından katılımcıları astronomi ve uzay temalı etkinliklerde buluşturuyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde temel astronomi bilgilerinin yanı sıra gökyüzü gözlemleri ve astrofotoğrafçılık alanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Yer Karabük: Çoluğunu çocuğunu alan uzayı incelemeye gitti! Kamp bile kurdular 1

HATIRA BİRİKTİRDİLER

Astronomy Network çatısı altında Karabük Belediyesi ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Garaj X TEKMER ve TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, uzay bilimlerine yönelik farkındalığın artırılmasını ve özellikle gençlerin astronomi ve uzay girişimciliği alanlarına ilgisinin desteklenmesini amaçlıyor.

Festivalin ikinci gününde çocuklara yönelik atölyeler, astronomi ve uzay konulu söyleşiler ile çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Etkinliğe katılanlar, Keltepe'de gökyüzü manzarasının tadını çıkarırken bu anları fotoğraflayarak unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

Yer Karabük: Çoluğunu çocuğunu alan uzayı incelemeye gitti! Kamp bile kurdular 2

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Çocuklar ve uzay meraklıları, teleskoplarla gökyüzünü gözlemlemek için yoğun ilgi gösteriyor. Teleskopların başında uzun kuyruklar oluşturan katılımcılar, gökyüzündeki cisimleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

Festivalin gece bölümünde meteor gözlem programı gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Keltepe'nin doğal ortamında gece gökyüzünü gözlemleyerek astronomi alanında deneyim kazanacak.

İki gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan festival, yarın gerçekleştirilecek programların ardından sona erecek.

Yer Karabük: Çoluğunu çocuğunu alan uzayı incelemeye gitti! Kamp bile kurdular 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Karabük
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