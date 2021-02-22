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Yer kavgasıyla gündem olan Ayşe Mine'den çarpıcı açıklamalar! 'Beni poposu ile itti' demişti...

22.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Yer kavgasıyla gündem olan Ayşe Mine'den çarpıcı açıklamalar! 'Beni poposu ile itti' demişti...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcı Ayşe Mine, İbo Show'da meslektaşı Gülden Karaböcek ile girdiği polemiğin geçmişini ve nedenlerini anlattı.

'İbo Show' da, Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasında yaşanan gerginlik konuşulmaya devam ediyor. Programın fasıl kısmında tüm sanatçılar sahneye çıktığı sırada, Ayşe Mine'nin şarkı söylerken Faruk Tınaz'ı ekarte ederek İbrahim Tatlıses'in yanına geçtiği görüntüler sosyal medyada gündeme gelmişti. Ayşe Mine, meslektaşı Gülden Karaböcek'in kendisini kalçasıyla ittiğini iddia edince ortalık karışmıştı.

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"BU MEVZU ÇOK UZADI"

Programdan sonra açıklama yapan Gülden Karaböcek, "Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı, gelmedi. Ahmet Selçuk İlkan çağırdı. Önceden İbrahim'in yanındaydı. Faruk'un yanına gelerek araya girdiği kayıtlarda var. Faruk'u itti mi, yer mi verdi bilemem. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma" ifadelerini kullanmıştı.

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"BENİ POPOSU İLE İTTİ"

Ayşe Mine, "O gün beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben. Yer açmak istesem tank gibi kadınım. Ben bu iri yapımın altında çok hassas bir kadınım. Onun yaptığını mevzu bile etmedim. Beni poposu ile itti. Sonra da mevzuyu kendi lehine çevirdiler" açıklamasıyla yeni bir polemik yaratmıştı.

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GEÇMİŞTEN KAVGALILAR

İkili arasındaki gerginliğin yıllar öncesine dayandığı ortaya çıktı. 1984 yılında İbrahim Tatlıses, Gülden Karaböcek, Barış Manço, Belkıs Akkale, Sezer Güvenirgil, Beş Yıl Önce On Yıl Sonra Grubu ve Atilla Arcan'ın da olduğu kadronun fotoğraf çekimlerinde Ayşe Mine de yer almıştı. Kadrodan Ayşe Mine çıkarılınca olay büyümüş, Mine'nin bu durumu Karaböcek'e bağladığı iddia edilmişti.

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İZMİR FUARI'NDA BEN YER ALMAK İSTEMEDİM

Bugün canlı yayın konuğu olan Ayşe Mine yıllar önce İzmir Fuarı'nda yaşananları anlattı. Mine kendi isteğiyle programdan çekildiğini açıkladı: "Bana yapılan hareketten sonra 35 yıl öncenin resimleri ortaya çıktı. Onlar hatıra resimleri, o program hiç yayınlanmadı. Benim gitmediğim bir fuarın resmini 'kadro' diye nasıl yayınlar. Ben kimsenin alt kadrosunda çalışmadım. Ben sadece assolist olarak çalıştım, öyle de bıraktım. Kimsenin alt kadrosunda çalışmadım, bunlar hoş olmayan resimler. 'Ben onu attırdım' diyor. Farz edelim ki ben assolist değildim, diyelim ki o kadrodaydım. Beni işten attırsa yazık, günah değil mi, iki küçük çocuğum vardı o dönem. Nasıl bakacaktım onlara, bir insanı işinden etmek doğru mu?
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'BUNU BASINA YANSITMAK HOŞ OLMADI'

O gün İbo Show'da çok güzel bir program çekildi. Orada bir şeyler oldu, yanlışlıkla olmuş olabilir, bunu sonra basına yansıtmak hoş olmadı. Ben o gece hakkında olumsuz konuşmadım çünkü güzel bir geceydi. Olmamış olayları yaşanmış gibi yansıttı Gülden Karaböcek. Yıllar önce çift solist olarak sahne alacaktık, resimler çekilirken bir kriz yaşandı ve ben sahne almaktan vazgeçtim. Öyle bir kadro hiçbir zaman sahne almadım. Bu resmi yıllar sonra ortaya çıkarmak hiç hoş değil. Ben o zaman tek başıma mücadele ediyordum."


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