Yer: Sakarya! Yeşil saha boks ringine, ortalık savaş alanına döndü!

Sakarya U18 Play-Off A Grubu’nda Arifiyespor ile Çaybaşı Bekirpaşaspor'un karşı karşıya geldiği liderlik müsabakası, futbol sahalarında görmek istemeyeceğimiz olaylara sahne oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, stadyumda büyük bir gerginlik yaşandı.

İki takımın futbolcularının birbirine girdiği ve taraftarların da dahil olduğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü.

Saha içerisinde yaşanan kavga, uzun süre dinmedi ve gerginlik tribünlere de sıçradı. Bu kez tribünde bulunan taraftarlar arasında da büyük bir kavga çıktı ve ortalık adeta savaş alanına döndü.

Saniye saniye kaydedilen kavgaya çok sayıda çevik kuvvet ekibi araya girerek güçlükle son verdi.

