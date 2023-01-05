SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Yer: Sakarya! Yeşil saha boks ringine, ortalık savaş alanına döndü!

Yer: Sakarya! Yeşil saha boks ringine, ortalık savaş alanına döndü!

05.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da U18 Play-Off A Grubu liderlik maçı sonrasında futbolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Sakarya U18 Play-Off A Grubu’nda Arifiyespor ile Çaybaşı Bekirpaşaspor'un karşı karşıya geldiği liderlik müsabakası, futbol sahalarında görmek istemeyeceğimiz olaylara sahne oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, stadyumda büyük bir gerginlik yaşandı.

5d5de77f-ce23-4baf-8248-a12a099f1dab

İki takımın futbolcularının birbirine girdiği ve taraftarların da dahil olduğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü.

ea3bb174-16de-407d-8e42-767bfeab12d1

Saha içerisinde yaşanan kavga, uzun süre dinmedi ve gerginlik tribünlere de sıçradı. Bu kez tribünde bulunan taraftarlar arasında da büyük bir kavga çıktı ve ortalık adeta savaş alanına döndü.

61aff321-6a62-41aa-8777-d530a208ed41

Saniye saniye kaydedilen kavgaya çok sayıda çevik kuvvet ekibi araya girerek güçlükle son verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe maçı öncesi hırsızlık! 'Peşine koştum...'F.Bahçe maçı öncesi hırsızlık! 'Peşine koştum...'
İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...
Anahtar Kelimeler:
polis Sakarya kavga futbol ak maçı

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

'Galatasaray'ın başına bela!'

'Galatasaray'ın başına bela!'

İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı...

İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı...

Canlı yayında açıkladı! '5 yıllık sözleşme!'

Canlı yayında açıkladı! '5 yıllık sözleşme!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.