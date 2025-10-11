EĞİTİM

Yer Samsun... 'Fabrika gibi lise': 150 ton temizlik malzemesi siparişi: "Tahmini cirosu 15- 20 milyon TL olacak"

Samsun'da 'fabrika gibi lise' olarak anılan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, temizlik malzemesi üretimindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Okulun kimya bölümü, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, gençlik merkezleri, hastaneler ve okullar için yıl sonuna kadar 150 ton temizlik malzemesi üretimi yapacak. Detaylar haberimizde...

Samsun'da, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının, gençlik merkezlerinin, hastanelerinin ve okulların temizlik malzemelerini Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretiyor.

"FABRİKA GİBİ LİSE"

Samsun'da "fabrika gibi lise" olarak bilinen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü temizlik malzemesi üretmeye devam ediyor. Kurumlar yaptıkları anlaşma gereği lise, yıl sonuna kadar 150 ton temizlik malzemesi üretmek için kolları sıvadı. KYK yurtları ve gençlik merkezlerine verilmek için çamaşır suyu, yüzey, temizleyicisi ve sıvı el sabunu gibi temizlik malzemesi üreten lise çalışmalarını sürdürüyor.

"KİMYA ALANININ FAALİYETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, "Okulumuzun kimya alanının dönen sermaye faaliyetleri 2025 -2026 yılında hız kesmeden devam ediyor. Mevcutta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızla, hastanelerle yoğun bir çalışmamız vardı. Eylül ayında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz sözleşme gereği işlerimiz yoğunlaştı. Yıl sonuna kadar KYK yurtlarına, gençlik merkezlerine 150 ton temizlik malzemesi talep ettiler. Öğrencilerimiz yoğun üretimlerine başladılar" dedi.

"TAHMİNİ CİROSU 15- 20 MİLYON TL"

Şahin, "Özellikle çamaşır suyu, yüzey, temizleyicisi, sıvı el sabunu gibi ürünler çok talep görmektedir. Bunlar kamu kurumlarımızın temizliklerinde kullanılmaktadır. Bu anlamda yoğun bir sezon geçiriyoruz. Kimya alanımızın yıl sonunda tahmini cirosu 15- 20 milyon TL olacak. Bu yılki hedefimizin üstüne çıkmış olacağız. Hem üretim hem sevkiyat faaliyetleri devam ediyor" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Samsun Meslek Lisesi temizlik malzemeleri
