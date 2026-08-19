Yer: Sinop! 500 yırtıcı böceği doğaya saldılar

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeşil Vatan" olarak adlandırılan orman varlıklarını korumak amacıyla doğal ve çevre dostu yöntemleri devreye sokmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, orman alanlarına zarar veren kabuk böcekleriyle mücadele etmek amacıyla laboratuvar ortamında yetiştirilen 500 adet ergin ve larva aşamasındaki thanasimus formicarius (karınca böceği) yırtıcı böceği ormanlık alanlara bırakıldı.

KİMYASAL YOK

Zararlı böcek popülasyonunu baskı altına almak amacıyla gerçekleştirilen salım işlemiyle, orman ekosisteminin dengesi kimyasal maddeler kullanılmadan doğal yollarla sürdürülüyor.

Yetkililer, biyolojik mücadelenin ormanların geleceği ve sürdürülebilir çevre sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, doğanın kendi gücüyle koruma çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır