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Yer: Sinop! 500 yırtıcı böceği doğaya saldılar

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, orman zararlısı kabuk böcekleriyle mücadele kapsamında laboratuvar ortamında üretilen 500 adet yırtıcı böceği doğaya saldı.

Yer: Sinop! 500 yırtıcı böceği doğaya saldılar

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeşil Vatan" olarak adlandırılan orman varlıklarını korumak amacıyla doğal ve çevre dostu yöntemleri devreye sokmaya devam ediyor.

Yer: Sinop! 500 yırtıcı böceği doğaya saldılar 1

Bu kapsamda, orman alanlarına zarar veren kabuk böcekleriyle mücadele etmek amacıyla laboratuvar ortamında yetiştirilen 500 adet ergin ve larva aşamasındaki thanasimus formicarius (karınca böceği) yırtıcı böceği ormanlık alanlara bırakıldı.

Yer: Sinop! 500 yırtıcı böceği doğaya saldılar 2

KİMYASAL YOK

Zararlı böcek popülasyonunu baskı altına almak amacıyla gerçekleştirilen salım işlemiyle, orman ekosisteminin dengesi kimyasal maddeler kullanılmadan doğal yollarla sürdürülüyor.

Yer: Sinop! 500 yırtıcı böceği doğaya saldılar 3

Yetkililer, biyolojik mücadelenin ormanların geleceği ve sürdürülebilir çevre sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, doğanın kendi gücüyle koruma çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop orman böcek yırtıcı
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