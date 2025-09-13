Yer: Trabzon! Camiye giriş görenleri şaşkına çevirdi! "Daha önce böylesine raslamadım"

Trabzon'un en işlek noktalarından biri olan Uzun Sokak'ta sıra dışı bir mimari projeyle inşa edilen cami, hem hayırseverliği hem de ilginç konumuyla dikkat çekiyor.

MAĞAZANIN İÇİNDEN ASANSÖRLE ÇIKILIYOR

Altı kattan oluşan binanın en üst katı cami olarak hizmet verirken cami, hayırsever iş insanları Mustafa Usta ve İbrahim Usta kardeşler tarafından anneleri Emine Usta adına yaptırıldı. Camiyi farklı kılan durum ise camiye gidebilmek için giyim mağazası içinde bulunan asansörünü kullanarak ulaşılabilir olması.

Özellikle cuma namazlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle asansörde uzun kuyruklar oluşurken, zaman zaman cami cemaati camiye ulaşmakta zorluklar yaşıyor. Alışılmışın dışında bir mimari çözüm sunan bu cami, hem merhum anneleri adına anlamlı bir bağışta bulunan Usta kardeşlerin hayırseverliğini, hem de şehir içi yapılaşmada ibadethane ihtiyacına yönelik bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

Cami cemaatinden Galip Kastan, camiye mağaza içinde bulunan asansörü kullanarak geldiğini kaydederek "Camiye, mağazanın içinde bulunan asansörü kullanarak geldim. Cami binamız, yapının altıncı katında yer alıyor. Daha önce böyle bir uygulamaya hiç rastlamadım; Trabzon'da tek olduğunu biliyorum ve gerçekten çok güzel bir proje. Bu sayede ibadetimizi rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Ancak zaman zaman asansör arızalanabiliyor, bu da bazı şikâyetlere neden olabiliyor. Bazen de asansör yoğunluğundan dolayı namaza yetişemeyenler oluyor. Camiye özel bir asansör tasarlansa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Cuma namazlarında cemaatimiz bazen balkonlara kadar taşabiliyor. Genel olarak camimiz oldukça kullanışlı ve çok güzel bir cami" diye konuştu.