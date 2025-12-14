Yer yerinden oynayacak! Galatasaray, Real Madrid'den 'Arda Güler'in kankası'nı' transfer ediyor!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, transfer piyasasında sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmek için çalışırken, İstanbul devi Galatasaray rotasını dünya devine çevirdi. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim, Real Madrid'in Alman panzeri Antonio Rüdiger!

İSPANYOLLAR DUYURDU: "RESMİ TEKLİF MASADA!"

İspanyol basınının önde gelen kaynaklarından Fichajes, Galatasaray'ın transfer operasyonunu tüm detaylarıyla yazdı. Haberde, Real Madrid yönetiminin savunmanın en kilit isimlerinden biri için resmi bir teklif aldığı ve şu an transfer piyasasında kritik bir durumla karşı karşıya olduğu belirtildi.

"GALATASARAY KALİTE SIÇRAMASI İSTİYOR"

Haberin detaylarında teklifin Galatasaray'dan geldiği net bir şekilde vurgulandı. Sarı-kırmızılıların, kadro kalitesinde anında bir sıçrama yaratmak için Rüdiger isminde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Real Madrid cephesinde ise bu teklif "stratejik bir mesele" olarak görülüyor. Yönetimin sakinliğini koruduğu ancak Rüdiger'in takım içindeki ağırlığı nedeniyle teklifi çok ciddi şekilde, "içsel olarak" analiz ettiği aktarıldı.

MADRID'DE "RÜDİGER" ÇIKMAZI

Haberde Antonio Rüdiger için, "Soyunma odasındaki etkisi ve istikrarlı performansı, onu yeri doldurulması zor bir oyuncu yapıyor" yorumu yapıldı. Ancak oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona erecek olması, İspanyol devini düşündürüyor.

Galatasaray'ın bu dev hamlesinin Real Madrid'de tartışmalara yol açtığı ve alınacak kararın hem sportif hem de medya açısından büyük yankı uyandıracağı belirtiliyor.

ARDA GÜLER'İN EN YAKIN DOSTU!

Real Madrid antrenmanlarında ve saha dışında milli yıldızımız Arda Güler ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Rüdiger'in, Türk kültürüne olan aşinalığı ve Arda ile olan sıkı dostluğu da bu transferde Galatasaray'ın elini güçlendiren bir faktör olarak görülüyor.