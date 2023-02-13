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Teneffüs nasıl yazılır? Teneffüs mü tenefüs mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

12.02.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde özellikle okullarda yaygın olarak kullanılan teneffüs sözcüğü genel olarak ara vermek anlamında kullanılsa da asıl anlamı solunumdur. Ancak ekseriyetle okullarda ders sonlarında bir sonraki derse geçilmeden önceki ara için kullanılır. Bu sözcüğün yazımı da diğer pek çok sözcük gibi zaman zaman karıştırılır. Bu sözcüğün doğru yazımını bilmek ve doğru şekli ile kullanmak dilimizi düzgün kullanabilmek için büyük öneme sahiptir. Peki, teneffüs nasıl yazılır?

Teneffüs nasıl yazılır? Teneffüs mü tenefüs mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Teneffüs sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Nefes sözcüğünden türeyen bu kelimenin sözlük anlamı dinlenmek için verilen ara ve solunum olarak belirtilmiştir. Genellikle okullarda derslerden sonra verilen 10 dakikalık molalara teneffüs deniyor. Bu sözcüğün yazımı da karıştırılabiliyor. İçerisinde iki adet /f/ harfi bulunan sözcük bazı yerlerde tek /f/ ile yazılabiliyor. Bu durum kafa karışıklığı yaratıyor. Kelimenin doğru yazılışı için Türk Dil Kurumu sözlüğünden araştırma yapılabilir. Sözcüğün doğru yazımına bakıldığında “teneffüs” şeklindeki kullanımının doğru olduğu görülecektir.

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Teneffüs nasıl yazılır?

Türkçede yazımı karıştırılan pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerden biri de teneffüstür. Teneffüs yazımı sırasında genellikle tek /f/ ile "tenefüs" yazıldığına rastlanır. Bu durum kafa karışıklığı oluşturarak doğru yazımının şaşırılmasına yol açar. Teneffüs TDK kaynaklarında iki /f/ harfi ile yazılmıştır. Sözcüğün doğru kullanımı “teneffüs” olarak belirlenmiştir. “Tenefüs” şeklindeki kullanım ise hatalıdır. Telaffuz edilirken de /f/ harfine vurgu yapılarak söylenmelidir. Aynı zamanda “tennefüs” gibi kullanımlara da rastlansa da bu kullanımlar da tamamen hatalıdır.

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Teneffüs doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Kelimenin doğru yazımı ele alındığında Türk Dil Kurumu ve diğer sözlüklerde “teneffüs” olarak belirtildiği görülür. Bu sözcük akıllarda teneffüs mü tenefüs mü sorusunu uyandırır. “Tenefüs” şeklindeki kullanım hatalıdır. Yazım yanlışı yapılmadan cümle kurmak için sözcüklerin doğru kullanılması gereklidir. Sözcüklerin doğru kullanımları cümle içinde örneklendirilerek daha kolay anlaşılabilir. Teneffüs sözcüğünün doğru şekilde cümle içinde kullanımı şu şekilde örneklenebilir:

  • Teneffüse çıkınca tost alıp karnını doyurdu. (Bu cümle doğru yazılışa örnek verilebilir.)
  • Öğrenciler tenefüs zilini duyduğu an koşarak dışarı akın etti. (Bu cümlede sözcük yanlış şekilde kullanılmıştır.)
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