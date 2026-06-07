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Yerebatan Sarnıcı'nın ikizi! Üstü ev altı zindan: Sıradan bir evin altından çıktı

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Çiğdem Berfin Sevinç

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Oğuz Köyü’nde yaşayanlar, yıllarca üzerinde yürüdükleri toprakların altında yatan devasa sırrı öğrendiklerinde kulaklarına inanamadı. Sıradan bir köy evinin hemen altından, Doğu Roma İmparatorluğu'na ait binlerce yıllık gizemli bir yer altı şehri fırladı. Halk arasında yüzyıllardır "Zindan" olarak anılan bu yer, aslında tarihin en büyük mühendislik harikalarından biri çıktı.

Doğu Roma’nın askeri üssü Dara Antik Kenti, yüzyıllar boyunca yerel halk tarafından ahır ya da depo olarak kullanılan, çocukların gizli oyun alanı olan bu karanlık odalar, yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarıldı. Tam 15 metre yüksekliğindeki bu devasa yapı, derinliğiyle İstanbul’un dünyaca ünlü Yerebatan Sarnıcı’nı bile geride bırakıyor.

Yerebatan Sarnıcı nın ikizi! Üstü ev altı zindan: Sıradan bir evin altından çıktı 1

GERÇEK TARİHİ ŞOKE ETTİ

Yapılan kazılarla tamamen temizlenen bu devasa yapı hakkında araştırmalar derinleştikçe şok edici gerçekler de ortaya çıktı. Burası Bizans döneminde şehrin hayatta kalmasını sağlayan devasa bir su deposu (sarnıç) olarak kullanıldı. İşlevini yitirdiği dönemlerde ise azılı suçluların, esirlerin kapatıldığı ve cezalandırıldığı korkunç bir zindana dönüştürüldü. Tam 10 bin metreküp su alabilen bu devasa çukur, derinliğiyle İstanbul’andaki ünlü Yerebatan Sarnıcı’nı bile tam 6 metre geride bırakıyor.

Yerebatan Sarnıcı nın ikizi! Üstü ev altı zindan: Sıradan bir evin altından çıktı 2

GÖRENLER AKIN EDİYOR: GİRİŞLER ÜCRETSİZ!

Köy evlerinin kapılarından girilerek basamaklarla inilen bu büyüleyici gizli dünya, son dönemde seyahat tutkunlarının ve influencer'ların bir numaralı adresi haline geldi. Üstelik bu binlerce yıllık gizemli sarnıcı ziyaret etmek tamamen ücretsiz! Pazartesi hariç haftanın her günü kapılarını açan bu büyüleyici atmosfer, ziyaretçilerine adeta "Game of Thrones" setindeymiş gibi bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

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Mardin Dara Antik Kenti ev almak Yerebatan Sarnıcı
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