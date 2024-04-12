SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Yerine getirilecek isim yine Türkiye'den! 'Panathinaikos'un hocası Fatih Terim Yunanistan'dan gönderiliyor'

Yerine getirilecek isim yine Türkiye'den! 'Panathinaikos'un hocası Fatih Terim Yunanistan'dan gönderiliyor'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.04.2024 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in yeni takımı ile gösterdiği performans zaman zaman eleştirilirken tecrübeli teknik adam için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Uzun süre herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçerken, takımın başında gösterdiği inişli çıkışlı performansla ülkede en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

FATİH TERİM GÖNDERİLECEK İDDİASI

kFQ060rMA0OiLUMz7_Ya9w

Terim için birçok iddia yazılıp çizilirken, son olarak gündeme gelen iddia çok konuşulacak cinsten. Takvim'in haberine göre Fatih Terim'in performansından tam anlamıyla memnun kalamayan Panathinaikos, tecrübeli hocayla sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

21 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

bdd82c2396d54c52ba6a79ae61440b23

Pana ile şu ana kadar 21 maça çıkan Fatih Terim, söz konusu 21 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti. Tecrübeli teknik adam, 2023'ün aralık ayında Yunan ekibine 1,5 yıllık imza atmıştı.

Panathinaikos şu anda Yunanistan Şampiyonluk Turu'nda 65 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Lider PAOK'un 67, ikinci sıradaki AEK'nın ise 66 puanı var.

YERİNE YİNE FERNANDO SANTOS!

besiktas-fernando-santos-depophotos-2170217

Haberde, Panathinaikos yönetiminin Fatih Terim'in yerine, Beşiktaş ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Fernando Santos'u getirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yunanistan Süper Lig kulübü Panathinaikos, Portekizli teknik direktörün durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş'ın sezon sonunda Santos ile yollarını ayırması halinde Yunan ekibinin, göreve 69 yaşındaki antrenörü getireceği haberleri yazılıyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe turlarsa kasası dolup taşacak!Fenerbahçe turlarsa kasası dolup taşacak!
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sezonu kapattıFenerbahçe'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı
Çalhanoğlu'ndan G.Saray sözleri! 'Yanlış anlaşıldım' Çalhanoğlu'ndan G.Saray sözleri! 'Yanlış anlaşıldım'
Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Terim Teknik Direktör Yunanistan Fernando Santos son dakika beşiktaş Süper Lig besikta erhan uz süper li portekizli iyet
En Çok Okunan Haberler
Erzurum'da endişe yaratan görüntü

Erzurum'da endişe yaratan görüntü

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Yunanlar galibiyeti bile unuttu! Tüm ülke F.Bahçeli yıldızı konuşuyor...

Yunanlar galibiyeti bile unuttu! Tüm ülke F.Bahçeli yıldızı konuşuyor...

Fenerbahçeli iki isim için ağır sözler! 'Takımı 9 kişi oynattılar'

Fenerbahçeli iki isim için ağır sözler! 'Takımı 9 kişi oynattılar'

''İlk yarıda bilerek kendimi yere attım çünkü...''

''İlk yarıda bilerek kendimi yere attım çünkü...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.