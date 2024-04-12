Yerine getirilecek isim yine Türkiye'den! 'Panathinaikos'un hocası Fatih Terim Yunanistan'dan gönderiliyor'

Uzun süre herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçerken, takımın başında gösterdiği inişli çıkışlı performansla ülkede en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

FATİH TERİM GÖNDERİLECEK İDDİASI

Terim için birçok iddia yazılıp çizilirken, son olarak gündeme gelen iddia çok konuşulacak cinsten. Takvim'in haberine göre Fatih Terim'in performansından tam anlamıyla memnun kalamayan Panathinaikos, tecrübeli hocayla sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

21 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Pana ile şu ana kadar 21 maça çıkan Fatih Terim, söz konusu 21 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti. Tecrübeli teknik adam, 2023'ün aralık ayında Yunan ekibine 1,5 yıllık imza atmıştı.

Panathinaikos şu anda Yunanistan Şampiyonluk Turu'nda 65 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Lider PAOK'un 67, ikinci sıradaki AEK'nın ise 66 puanı var.

YERİNE YİNE FERNANDO SANTOS!

Haberde, Panathinaikos yönetiminin Fatih Terim'in yerine, Beşiktaş ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Fernando Santos'u getirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yunanistan Süper Lig kulübü Panathinaikos, Portekizli teknik direktörün durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş'ın sezon sonunda Santos ile yollarını ayırması halinde Yunan ekibinin, göreve 69 yaşındaki antrenörü getireceği haberleri yazılıyor.





