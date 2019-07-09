Vegan besleniyor olabilirsiniz, yumurta size ağır geliyor olabilir, alerjiniz olabilir ya da sadece tercih etmiyorsunuzdur... Yumurtanın faydaları ve kullanım alanları biz onu kullanmayı reddetsek de saymakla bitmiyor. Yumurta kullanmak istemeyenler için 8 farklı önerimiz var...

Yerini doldurmak çok kolay! Yumurta yerine kullanabileceğiniz 8 yiyecek

Elma sosu Elma sosu, pişirilmiş elmalardan yapılan bir püre ve tarçın gibi baharatlarla tatlandırılıyor. Yarım bardak elma sosu, bir yumurtaya denk geliyor tariflerde. Tatlandırıcı kullanılmamış elma sosu kullanmanızı öneriyoruz.

Muz püresi Ezilmiş muz da en az elma sosu kadar popüler. Ancak yaptığınız hamur işinde biraz muz tadı bırakabilir. Avokado gibi püre kıvamına getirdiğiniz başka meyveler, bu tada neden olmuyor genelde. Yine çeyrek bardak kullanmanız bir yumurtaya denk olacak.

Chia tohumu Chia tohumu gibi tohumlar en küçük ama en besleyici tohumlardır. Omega-3 yönünden de oldukça verimlidir. Evde öğütücünüz varsa kendiniz öğütebileceğiniz gibi, öğütülmüş halini satın alabilirsiniz. Hamur işlerinizde kullanmak için, 1 yemek kaşığı chia tohumuyla 3 yemek kaşığı suyu karıştırın.

İpeksi tofu Tofu, soya sütünden elde edilip küçük küpler halinde satılıyor. Tofunun dokusunu da içindeki su miktarı belirliyor. Daha çok su katılan tofu, daha yumuşak bir dokuya sahip oluyor. Bir yumurtanın yerine çeyrek su bardağı yumuşatılmış tofu kullanabilirsiniz.

Sirke ve kabartma tozu Bir yemek kaşığı kabartma tozunu yine bir yemek kaşığı sirkeyle karıştırırsanız, birçok tarif için bir yumurtaya denk karışım elde etmiş oluyorsunuz.

Yoğurt ve yayık ayranı Yoğurt ve yayık ayranı, yumurtanın yerine geçmek konusunda oldukça başarılı. Çeyrek bardak yoğurt veya yayık ayranını, bir yumurtaya denk gelecek şekilde tariflerinizde kullanabilirsiniz.

Fındık yağları Kaju, fındık ya da fıstık gibi kuru yemişlerin yağları, birçok tarifte yumurta yerine kullanılabiliyor. 3 yemek kaşığı fındık yağı, bir yumurtaya denk gelecek şekilde kullanılabilir.