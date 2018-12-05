Yerli girişim kimlik doğrulama cihazı geliştirdi

BiOnay'ın ürettiği cihaz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projede kapsamında geliştirildi. Teknik adı, 'kimlik doğrulama kart erişim cihazı' olan aletin, ISO/IEC 7816 standardına uyumlu olması gerekiyor. Buna göre, TSE ve TÜBİTAK BİLGEM'in hazırladığı, "T.C. Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları" standartlarını karşılayan firmalar, söz konusu cihazları üretebiliyor.

BiOnay isimli yerli bir girişim, söz konusu alanda çözümler geliştiriyor. Girişimin, TÜBİTAK standartlarına göre ürettiği kimlik doğrulama cihazı, dört aşamalı bir güvenlik sistemine sahip. Cihaz, üzerine takılan kimliğin sahte olup olmadığını anlayabiliyor. Kimlik sahibinin PIN kodu ve parmak izini de tanımlayabilen kimlik doğrulama cihazı, kimlik sahibinin önceden tanımlı dijital fotoğrafını da gösteriyor. Böylece, kimlik sahteciliğinin ve yaşanabilecek mağduriyetlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kimlik kartlarının değişmesi ile birlikte, çipli ve pin kodu bulunan nüfus cüzdanları hayatımıza girmeye başladı. Eski kimliklere göre daha güvenli hale gelen nüfus cüzdanlarının, önümüzdeki dönemde kimlik doğrulama yöntemlerini de değiştirmesi bekleniyor.

Yeni kimlik duyurusundan bu yana 30 milyona yakın vatandaşın e-kimlik sahibi olduğunu ve her ay bu sayıya 1 milyon kişinin daha eklendiğini aktaran biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, "Kimlik sorgulama bundan böyle kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanacak. Böylece, bir kimlik kartını doğrulayan görevlinin gözünden kaçabilecek bir sahtecilik, elektronik kimlik doğrulamaya takılacak" dedi.

6 KAT TASARRUF HEDEFLİYORUZ'

Eski nüfus cüzdanlarında kişisel bilgilerin tamamının açık bir şekilde okunabildiğine değinen Usta, "Yeni kimliklerde tüm özel bilgiler çiplerde saklı olarak korunuyor. E-devlet sistemi gereği, sağlık, güvenlik ve daha pek çok bilgi bu çiplerde yer alıyor. Öte yandan, yeni kimlik kartlarıyla hayatımıza getirilen en büyük yenilik bu kartların şifreli olması. Pek çok işlem PIN şifresiyle veya parmak iziyle yapılabilecek. Mevcut harcama kalemleri göz önünde bulundurulduğunda, biOnay gibi standart bir çözümün kamu kurumlarında 6 kata kadar tasarruf sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Oyunun kurallarının yeni yazıldığı bir pazara giren biOnay, sektördeki ilk oyunculardan biri olmanın avantajına sahip. Fakat, standartları sağlayan her üreticinin bu alana girebilecek olması, önümüzdeki dönemde kuşkusuz rekabeti artıracaktır. Sonuç olarak, cihaz üretiminin yanı sıra, müşterilerine zamanında çözüm sunabilen firmaların, söz konusu alanda öne geçmesi sürpriz olmayacaktır.

KAYNAK: HABERTÜRK



