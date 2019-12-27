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  4. Yerli otomobil vatandaşlardan tam not aldı

Yerli otomobil vatandaşlardan tam not aldı

İHA İHA
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Amasya’da da vatandaşlar televizyonları başında tanıtımı heyecan ve merak içinde izledi.

Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Amasya’da da vatandaşlar televizyonları başında tanıtımı heyecan ve merak içinde izledi. Kahveler ve derneklerdeki vatandaşlardan yerli otomobil tam not aldı.
Yerli otomobili çok güzel ve şahane bulan vatandaşlardan Bayram Yazıcılar, “Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, yalnız geç kalmışız 40 sene evvel yapmamız lazımmış ama yine de iyi daha güzellerini yaparız İnşallah” dedi.
Selim Deniz, “15 senenin vermiş olduğu bir emeğin karşılığı çok müthiş olmuş. Yakıtından tut görünüşü olsun, yani vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Murat Kayıkçı, “Yerli otomobiller çok güzel, rekabet edebilecek diğer ülkelerin ürettiği arabalarıyla. Fiyatı uygun olacak öyle görüyorum. Düşünüyorum almayı zaten aracım da yok. Elektrikli olması da çok güzel, tasarruf sağlayacağını düşünüyorum. Daha kaliteli ve daha güzel olacağını şimdiden gösteriyor” şeklinde konuştu.
Yılmaz Keten ise, “Muhteşem, çizgileriyle, modeliyle, rengiyle muhteşem bir otomobil, gözlerimiz dolarak izledik. Yapanlardan, edenlerden, sebep olanlardan Allah razı olsun. İnşallah 2022’de üretildiğinde almayı ve binmeyi de nasip eder cenabı Allah” açıklamasında bulundu.
İsmail Koyuncu da, “Çok harika buldum, çok güzel. Yapanın, çizenin, edenin ellerine yüreğine kalbine sağlık. Bundan sonra kendi araçlarımızı üretip, kendi araçlarımıza binmeyi de cenabı Allah bizlere nasip edecek” ifadelerini kullandı.

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