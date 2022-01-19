Yeryüzü Doktorları, 2021'de de Filistinlilerin yanında oldu

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu günden bu yana Filistin'de sağlık faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, geçen yıl da bölgede yardım çalışmalarını sürdürdü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2021'de bölgedeki fizyoterapi ve rehabilitasyon merkeziyle kesintisiz hizmetler sunulurken, evde tıbbi bakım hizmetleri projesiyle özellikle krizlerden etkilenmiş yaralılara fizyoterapi, tıbbi bakım ve psikososyal destek hizmetleri verildi.

Tıbbi bakım hizmetlerinde 1605 kişiye 21 bin 598 seans, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde 1352 kişiye 7 bin 805 seans uygulanarak, psikososyal destek hizmetlerinde ise 575 kişiye 1775 bireysel görüşme yapılarak bölgedeki insanların hayatına dokunuldu.

Ramazan ayı boyunca 2 bin kişiye gıda desteği verildi, 4 bin 480 kişiye kurban yardımı ulaştırıldı.

Bölgede daimi hizmet verdiği kliniği ve hazır bulunan mobil sağlık ekipleri sayesinde mayıs ayında yaşanan saldırılardan etkilenen Filistinlilere tıbbi yardım ulaştıran dernek, 200 yaralıya 352 yardımcı cihaz, Filistin Sağlık Bakanlığına ait devlet hastanelerine tıbbi sarf malzemeleri ve evlerini terk etmek zorunda kalan 1500 kişiye gıda desteği sağladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 200 kişiye hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirdi.

- "Abluka nedeniyle yurt dışından ilaç ulaşmasında zorluk yaşanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Kasım Taş, Filistin'de yürüttükleri faaliyetlerin önemine değindi.

Gazze'de yaşanan savaş ve krizler nedeniyle fiziksel yaralanmalar, doğrudan ve dolaylı travmalar ile psikolojik sorunların meydana geldiğini aktaran Taş, kente uygulanan abluka nedeniyle de yurt dışından beklenen ilaç ve ekipmanların yerlerine ulaşmasında zorluk yaşanmasının birçok hastanın durumunu kronikleştirdiğini aktardı.

Yeryüzü Doktorları olarak bu doğrultuda geçen yıl da Filistin'deki faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerine dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahiplerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için büyük gayret gösterdik. Bölgedeki kliniğimiz ve 4 mobil sağlık ekibimiz ile fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıbbi bakım ve psikososyal destek alanlarında kesintisiz hizmet verdik. Daimi hizmetlerimizin yanında kriz acil durumlarında müdahalelerde bulunduk. Bu yıl mevcut çalışmalarımıza ek olarak açacağımız yeni bir fizyoterapi ve rehabilitasyon merkeziyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

