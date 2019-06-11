Yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

Eatthis.com, yeryüzündeki en sağlıksız 30 besini listeledi ve ne yazık ki bu listede bulunan birçok yiyeceği sıklıkla tüketiyoruz!
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
Zararlı içerik: Hidrojenize yağ
Zararlı içerik: Sukraloz
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası
Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ
Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)
Zararlı içerik: Trans yağlar
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası),karajenan
Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı
Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker
Zararlı içerik: Klor dioksit
Zararlı içerik: Magnezyum sülfat
Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon
Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.
Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)
Zararlı içerik: Arsenik
Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)
Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar
Zararlı içerik: Polisorbat 60
Zararlı içerik: Sülfit
Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu
Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici
Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz
Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı),soya yağı ve BHT
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar
Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin
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