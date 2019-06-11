Yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

Eatthis.com, yeryüzündeki en sağlıksız 30 besini listeledi ve ne yazık ki bu listede bulunan birçok yiyeceği sıklıkla tüketiyoruz!

1. İşlenmiş et



Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

2. Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler



Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

3. Yapay tatlandırıcılar



Zararlı içerik: Sukraloz

4. Cips



Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

5. Margarin



Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

6. Şekerlemeler



Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ

7. Sosisli sandviç



Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

8. Mikrodalgada patlamış mısır



Zararlı içerik: Trans yağlar

9. Tavuk nugget



Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası),karajenan

10. Paketlenmiş smoothie



Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

11. Beyaz şeker

12. Kahve kreması



Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

13. Beyaz un



Zararlı içerik: Klor dioksit

14. Tofu



Zararlı içerik: Magnezyum sülfat

15. Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri



Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

16. Şekerli kahvaltılık gevrek



Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

17. Hazır turşu



Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

18. Hindi



Zararlı içerik: Arsenik

19. İşlenmiş somon



Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

20. Muffin



Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

21. Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar



Zararlı içerik: Polisorbat 60

22. Kurutulmuş meyveler



Zararlı içerik: Sülfit