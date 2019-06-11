YEMEK

Yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı.

Yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

Eatthis.com, yeryüzündeki en sağlıksız 30 besini listeledi ve ne yazık ki bu listede bulunan birçok yiyeceği sıklıkla tüketiyoruz!

1. İşlenmiş et

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Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

2. Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler

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Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

3. Yapay tatlandırıcılar

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Zararlı içerik: Sukraloz

4. Cips

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Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

5. Margarin

margarin
Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

6. Şekerlemeler

şekerlemeler
Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ

7. Sosisli sandviç

sosisli
Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

8. Mikrodalgada patlamış mısır

mısır
Zararlı içerik: Trans yağlar

9. Tavuk nugget

nugget
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası),karajenan

10. Paketlenmiş smoothie

f
Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

11. Beyaz şeker

şeker

12. Kahve kreması

krema
Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

13. Beyaz un

un
Zararlı içerik: Klor dioksit

14. Tofu

tofu
Zararlı içerik: Magnezyum sülfat

15. Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri

k
Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

16. Şekerli kahvaltılık gevrek

gevrek
Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

17. Hazır turşu

hazır turşu
Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

18. Hindi

füme
Zararlı içerik: Arsenik

19. İşlenmiş somon

somon
Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

20. Muffin

muffin
Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

21. Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar

donut
Zararlı içerik: Polisorbat 60

22. Kurutulmuş meyveler

kuru meyve
Zararlı içerik: Sülfit

23. Pankek şurubu

şurup
Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

24. Dondurma

dondurmaa
Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

25. Hazır salata sosu

salata
Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

26. Granola bar

granola
Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı),soya yağı ve BHT

27. Hazır çorba

çorba
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

28. Bulyon

bulyon
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

29. Dondurulmuş ara sıcak

Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar

30. Yenilebilir jöle

Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin


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