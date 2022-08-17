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Yeşil Bodrum mandalinası yiyecek ve içeceklere tat veriyor

17.08.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında sofralarda tadı, kokusu ve aromasıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan coğrafi işaretli Bodrum mandalinası, yazın da yeşil halde toplanarak içecekler, dondurma ve lokum başta olmak üzere birçok üründe kullanılıyor - Mandalina üreticisi Erman Aras: - "Mandalinanın yeşili en değerli formudur. Bodrum için bu kadar değerli bir ürünü bence herkesin tanıması ve bütün işletmelerin de bunu kullanması gerekir"

ALİ BALLI - Kış aylarında sofralarda tadı, kokusu ve aromasıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan coğrafi işaretli Bodrum mandalinası, yazın da yeşil halde toplanarak içecekler, dondurma ve lokum başta olmak üzere birçok üründe kullanılıyor.

Bitez, Ortakent, Yahşi, Turgutreis ve Yalıkavak mahalleleri başta olmak üzere Bodrum Yarımadası'nın farklı bölgelerindeki tarlalarda uzun zamandır yetiştirilen, kış aylarında özellikle yurt içi ve yurt dışından oldukça talep gören Bodrum mandalinası, yeşil haliyle de değerlendiriliyor.

Yeşil mandalina, ilçedeki kafe ve restoranlarda özellikle içeceklerin içerisinde kullanılmak üzere çiftçiler tarafından hasat ediliyor.

Bodrumlu turizmci ve mandalina üreticisi Erman Aras, AA muhabirine, yeşil mandalinayı temmuz sonu itibarıyla hasat etmeye başladıklarını söyledi.

Mandalinanın yavaş yavaş sulanmaya başladığını, aromasını da tamamen aldığını ifade eden Aras, eylül sonuna kadar yeşil mandalina hasadının devam edeceğini bildirdi.

Yeşil mandalinanın yeşil zeytinle de çok uyumlu olduğuna değinen Aras, aynı zamanda dondurma, sorbe ve kokteylde de kullanıldığına işaret etti.

- "İçeceklere bir dilim koyduğumuzda çok büyük bir ferahlık verir"

Mandalinanın sofralara gelecek boyuta aralık ayında ulaştığına dikkati çeken Aras, "Mandalinanın yeşil formu aslında en güzel, en değerli kesimidir çünkü aroması müthiştir. Bu aromayı kullanarak esans elde edebiliriz. Aynı zamanda bütün içeceklerimizin içerisine bir dilim yeşil mandalinadan koyduğumuzda çok büyük bir ferahlık verir." dedi.

Turizmin ağır bastığı bu aylarda yeşil mandalinanın her işletmenin kullanması gereken bir ürün olduğunu belirten Aras, şöyle konuştu:

"Coğrafi işaretli bu ürünümüzü bence bütün müesseseler içeceklerinin içerisinde mutlaka birer dilim sunmalılar. Böylelikle yeşil bahçeler yeşil olarak kalsın, sürdürülebilir turizm olsun. Yoksa bu bahçelerin hepsi yok olup gidecek ancak çiftçilerimizin bu ürünlerini kullanırsak o zaman onlarda yaşayabilir duruma gelecekler ve böylece Bodrum'da yeşil kalacak. Her yıl mandalinanın yeşil formunu donduruyoruz ve 12 ay boyunca kullanabiliyoruz. Bütün işletmelerimize 12 ay içinde verebiliyoruz onlar da dilim olarak içeceklerinin, kokteyllerinin veya pastaların içerisinde kullanabiliyor.

Mandalinanın yeşili en değerli formudur. Buradan elde edilen esansla başta kolonya olmak üzere birçok kozmetik ürün yapılıyor. Bodrum için bu kadar değerli bir ürünü bence herkesin tanıması ve bütün işletmelerin de bunu kullanması gerekir. Yaklaşık 1-2 ton civarında topluyoruz ve bunları soğuk havada muhafaza ediyoruz."

Bodrum'daki işletmecilere ve çiftçilere seslenen Aras, "Yeşil formu aslında bir sanayi ürünüdür. Bu ürünü kullanır ve aranan bir ürün haline getirirsek o zaman bütün bahçelerin de kurtuluşu olur. Sofralık zamana geldiğinde de ürünler ağaçlarda seyreltilmiş olacaktır. O zaman da daha kaliteli ürünler kalmış olur ki onun da fiyatı ona göre yükselir. Her şekilde çiftçiyi mutlu eder. O nedenle coğrafi işaretli bu ürünümüz çok değerli." diye konuştu.

Bodrum Belediyesine ait bazı kafelerde de yeşil mandalina özellikle meşrubatların içerisinde, Türk kahvesinin yanında ve kahvaltılık zeytinlerin üzerinde servis edilmeye başlandı.

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