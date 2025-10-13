SPOR

Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda! Ülkede büyük sevinç... Tarihlerinde bir ilk

Yeşil Burun Adaları, Esvatini’yi 3-0 mağlup ederek tarih yazdı ve ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Afrika Elemeleri D Grubu’nu lider tamamlayan ada ülkesi, 2026’da ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada sahne alacak. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Afrika Elemeleri D Grubu’nun 10. haftasında sahasında Esvatini’yi ağırlayan Yeşil Burun Adaları, Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira’nın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

TARİHTE İLK

Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası nda! Ülkede büyük sevinç... Tarihlerinde bir ilk 1

Bu galibiyetle grubu 22 puanla lider tamamlayan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 22’YE ÇIKTI

Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası nda! Ülkede büyük sevinç... Tarihlerinde bir ilk 2

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alması kesinleşen takım sayısı 22’ye yükseldi. Yeşil Burun Adaları’nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana da turnuva biletini şimdiden aldı.

TARİHİ TURNUVA ABD, KANADA VE MEKSİKA’DA

Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası nda! Ülkede büyük sevinç... Tarihlerinde bir ilk 3

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ev sahibi üç ülke turnuvaya doğrudan katılacak.

