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Yeşil sahada ilginç olay! Rakibini sırtında taşıdı

08.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) oynanan Elbistanspor-Yahyalıspor mücadelesinde sahalarda eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Konuk takım oyuncusu Hasan Yazgan, sakatlanan rakip takımın oyuncusu Şahin Çığlı'yı sırtına alarak saha kenarına taşıdı.

Yeşil sahada ilginç olay! Rakibini sırtında taşıdı

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Elbistanspor, sahasında Yahyalıspor'u konuk etti. Maçın 5'inci dakikasında Elbistanspor'dan Şahin Çığlı, topla rakip ceza sahasına doğru ilerlerken birden yere yığıldı.

Bunun üzerine hakem, maçı durdurup sağlık ekiplerini sahaya çağırırken, hem Elbistanspor hem de Yahyalıspor futbolcuları yerde yatan Şahin Çığlı'nın yanına geldi. Sağlıkçılar, tedavisi için Çığlı'dan saha kenarına çıkmasını istedi.

Ayağa kalkan Şahin Çığlı, yürümekte zorlanınca Yahyalıspor'un kaptanı Hasan Yazgan, rakip oyuncuyu sırtına alıp saha kenarına taşıdı. Yeşil sahalarda nadir görülen Yazgan'ın hareketi, taraftarlardan alkış aldı.

Şahin Çığlı ise tedavisinin ardından tekrar sahaya döndü. Maç ise Yahyalıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. (NTV Spor)


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