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Yeşil sahada ölüm kalım savaşı! Kaleciyle çarpıştı, dili boğazına kaçtı! Korku dolu anlar...

07.01.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Orhan Demircan Sezonu 1.Amatör Küme Merkez Grubu'nda Karaelmasspor ile Ayiçispor arasında oynanan müsabakada Karaelmaspor oyuncu Muhammet Ali Çağlar, dilinin boğazına kaçması sonucunda ölümden döndü.

Yeşil sahada ölüm kalım savaşı! Kaleciyle çarpıştı, dili boğazına kaçtı! Korku dolu anlar...

Zonguldak’ta Orhan Demircan Sezonu 1.Amatör Küme Merkez Grubu'nda Karaelmasspor ile Ayiçispor, Fener sahasında karşı karşıya geldi. 14.30'da başlayan maçın 1. dakikasında üzücü bir olay meydana geldi.

KALECİYLE ÇARPIŞTI, YERE YIĞILDI

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Karaelmasporlu oyuncu Muhammed Ali Çağlar ile Ayiçispor kalecisi Levent Özyeri çarpıştı. Çarpışma esnasında Karaelmassporlu oyuncu Muhammet Ali Çağlar bir anda yere yığıldı. Hemen sağlık ekiplerinin sahaya çağrıldı.

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

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Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda Çağlar’ın dilinin boğazına kaçtığı tespit edildi. İlk tedavisi sahada yapılan Muhammet Ali Çağlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan Çağlar’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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