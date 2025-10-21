Yeşil sahalarda bir ölüm daha! Antrenmanda kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Bandırma Sanayispor’un 28 yaşındaki kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ANTRENMANDA RAHATSIZLANDI

1’inci Amatör Küme’de mücadele eden Bandırma Sanayispor, Gönen Karşıyakaspor maçı hazırlıklarını 600 Evler’deki sentetik sahada sürdürüyordu. Şut çalışması yapan Oğuzhan Kamacı, bir anda fenalaştı. Takım arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç kaleci, ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Kısa süre önce de halı saha maçında rahatsızlandığı ve kalp doktorundan bugün için randevu aldığı öğrenilen Oğuzhan Kamacı’nın cenazesi, ikindi vakti Haydar Çavuş Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.