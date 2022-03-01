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Yeşilay Haftası "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganıyla kutlanıyor

01.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilay Haftası "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganıyla kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 102. yaşını kutlayan Yeşilay, "1-7 Mart Yeşilay Haftası" kapsamında "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganıyla etkinlikler düzenliyor.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması gibi projelerle, bağımlılıklarla mücadelede sanatın gücünden yararlanan Yeşilay, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sergi açtı.

"Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması" ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"ndaki eserlerin yer aldığı sergi, 5 Mart'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Etkinlikler kapsamında hafta boyunca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi şehrin simge yapıları da yeşil renkle aydınlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, temelinde barış, sevgi, merhamet ve sorumluluk barındıran, sağlıklı, güçlü yarınlar inşa etmek gayesiyle yürüdükleri yolda 7'den 77'ye herkesin desteğini alabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İnsanların kalbine dokunmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu nedenle yeni yaşımızı hayatın kıymetini bildiğimiz, sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken bir söylemle kutlayalım istedik. Herkesi Yeşilay Haftası coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri sergideki eserlerde, dünyanın birçok farklı ülkesinden karikatür sanatçıları ile çocuk ve gençlerin bağımlılığı anlatma biçimlerinin çok etkileyici olduğunu belirten Öztürk, bu yaratıcı eserleri yakından görmek isteyenleri sergiye davet etti. ​​​​​​​

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın kuruluşuna öncülük ettiği Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile 95 ülkede bağımlılıklarla mücadeleye öncülük ettiğini aktararak, Yeşilay Haftası kutlamalarının bu ülkelerdeki Yeşilay'lar aracılığıyla aynı anda gerçekleşeceğini kaydetti.

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