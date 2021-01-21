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  4. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Oktay Yavuz yaşamını yitirdi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Oktay Yavuz yaşamını yitirdi

21.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Oktay Yavuz yaşamını yitirdi

15 gün önce yoğun bakıma kaldırılan Oktay Yavuz'dan kötü haber geldi. Yeşilçam'ın ünlü karakter oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın kötü karakterlerinden Oktay Yavuz bir döneme damgasını vurmuştu. Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Oktay Yavuz'dan kötü haber geldi.

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yavuz hayatını kaybetti.

Oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

1974 yılında Almanya'ya yerleşen usta oyuncunun, Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağlamıştır. Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoroman yapımları da olan Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde rol almıştır. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirmesinin sebebini ise, “Arkadaşlarımın 6 aydır işsiz olduğunu gördükten sonra, o roller bana teklif edilse bile kabul edemem” sözleri ile açıklamıştı.

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